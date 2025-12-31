寒潮｜天文台預測冬季季候風元旦抵港　一夜跌10度　周五市區12度

天文台今日（12月31日除夕）指出，一道冷鋒會在元旦（1月1日星期四）後橫過廣東沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，北風增強，市區氣溫（天文台尖沙咀總部）將由下午22度，到周五（1月2日）早上降至12度，一夜跌10度，料創入冬新低；天文台自動分區天氣預報顯示，北區上水及打鼓嶺只有9度。



天文台預測周六（1月3日）仍然寒冷，市區上午最低再回落至12度，打鼓嶺更料只有6度。下周初氣溫稍為回升，但到下周二（1月6日）市區氣溫又將回落至13度。



+ 4

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在元旦日繼續影響廣東沿岸，而一道冷鋒會在元旦稍後橫過沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，星期五（1月2日)及星期六（1月3日)氣溫顯著下降，天氣轉冷，天色好轉。

天文文預料乾燥的季候風補充會在下周初至中期持續影響廣東，該區早上仍然相當清涼，普遍晴朗，內陸地區日夜溫差頗大。

天文台12月31日除夕下午4時更新九天天氣預告，料1月2日及3日市區氣溫將低見12度。(天文台圖片)

明天元旦的天氣：日間有陽光 晚上氣溫顯著下降

天文台預測明日元旦（1月1日）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，晚上北風5級；大致多雲，日間部分時間有陽光，晚上氣溫顯著下降，氣溫由下午最高22度，到午夜降至22度。

天文台12月31日除夕下午4時更新九天天氣預告，料1月1日至9日市區氣溫介乎12至22度。(天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示，1月1日元旦下午2時各區氣溫在21至24度，天文台尖沙咀總部則料22度。（天文台圖片）

周五早上將軍澳料低見10度 石崗、上水及打鼓嶺9度

受冬季季候風影響，天文台預測周五（1月2日)吹北風4至5級，離岸間中6級，高地達7級；漸轉天晴，日間乾燥，早上寒冷，料市區氣溫介乎12至17度，料打破11月19日錄得的13.2度，天文台也可能會發今冬首個寒冷天氣警告，也是歷年最遲發出的一個。

天文台自動分區天氣預報顯示，元旦下午2時各區氣溫在21至24度，天文台尖沙咀總部則料22度，但到周五早上8時，天文台尖沙咀總部將降至12度，即比元旦下午低10度。其他各區氣溫普遍跌至12度或以下，將軍澳料低見10度，元朗石崗、以及北區上水及打鼓嶺只有9度。

天文台自動分區天氣預報顯示，1月2日早上8時各區氣溫跌至12度或以下，天文台尖沙咀總部將降至12度，上水及打鼓嶺只有9度。（天文台圖片）

周六新界更冷 早上多區9度 打鼓嶺6度

天文台預測周六（1月3日）吹東北風4至5級，高地間中6級，天晴乾燥，早上寒冷，氣溫介乎12至18度。天文台自動分區天氣預報顯示，周六早上各區比周五低溫，上午7時沙田、大埔、上水和流浮山料只有9度，石崗降至8度，打鼓嶺跌至6度，比周五早上低3度。

天文台自動分區天氣預報顯示，1月3日早上7時各區氣溫跌至12度或以下，天文台尖沙咀總部料再降至12度，上水9度、打鼓嶺6度。（天文台圖片）

天文台預測下周日（1月4日)及周一(1月5日)「小寒」氣溫稍回升。周日吹東至東北風3至4級，初時離岸間中5級，大致天晴及乾燥，早上相當清涼，氣溫介乎14至19度；周一吹北至東北風4級，離岸間中5級，大致天晴及乾燥，氣溫介乎15至20度。

隨着乾燥的季候風補充其後抵達，天文台預測下周二（1月6日)氣溫再下降，介乎13至19度，到周三（1月7日)氣溫介乎13至20度，吹北至東北風4級，天晴，日間非常乾燥。天文台料其後兩日氣溫介乎14至20度。