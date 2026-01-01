元旦天氣｜冷鋒漸南移　天文台料明早12度　入冬首發寒冷天氣警告

2026年元旦（1日），天文台今早指出，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。位於廣東北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今晚橫過廣東沿岸地區。天文台預測今晚大致多雲，轉吹清勁北風，市區氣溫下降至約16度，新界再低兩三度；未來一兩日風勢頗大，明早（2日）及周六（3日）早上市區（天文台尖沙咀總部）氣溫下降至約12度，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。下周初早上仍然清涼。



天文台下午4時20分發出寒冷天氣警告，為入冬以來首次，是1999年設立寒冷天氣警告以來最遲首發，打破2007年紀錄，當年入冬後至12月30日才發出首個寒冷天氣警告。



▼12月31日 民眾於中環跨年倒數▼



旅發局在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，有到場市民及遊客在踏入2026年1月1日元旦，立即拍照記錄這一時刻。（鄭子峰攝）

旅發局在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，有到場情侶在踏入2026年1月1日元旦，擁抱再來個新年第一吻。（鄭子峰攝）

旅發局在中環遮打道舉行「香港跨年倒數活動」，有到場市民及遊客在踏入2026年1月1日元旦，立即合照記錄這一時刻。（鄭子峰攝）

下周受乾燥季候風補充影響 內陸地區早晚溫差頗大

天文台指出，冬季季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區風勢頗大，氣溫顯著下降，天氣轉冷，天色好轉。

隨著季候風在下周初稍為緩和，該區氣溫略為回升，但早上仍然清涼。天文台預料乾燥的季候風補充會在下周中期持續影響廣東，該區氣溫再度下降，普遍晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台截至1月1日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周末氣溫最低12度 周日早上寒冷

天文台的九天天氣預報顯示，明日周五（2日）漸轉天晴，日間乾燥，早上寒冷，市區氣溫最低跌至12度，日間最高17度；吹4至5級北風，離岸間中6級，高地達7級。周六（3日）天晴乾燥，早上寒冷，最低同為12度，日間最高18度；吹4至5級東北風，高地間中6級。

下周日（4日）至下周一（5日）「小寒」均大致天晴及乾燥，其中周日早上相當清涼，料介乎14至19度。下周一初時部分地區能見度較低，氣溫稍為回升至15至22度。

天文台1月1日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎12至22度。(天文台圖片)

下周二（6日）大致天晴及乾燥，早上相當清涼，氣溫介乎13至19度。下周三（7日）及下周四（8日）均天晴，早上相當清涼，日間非常乾燥，氣溫亦同樣介乎13至19度。

至下周五（9日），天晴及日間非常乾燥，氣溫略為回升至介乎14至20度。下周六（10日）大致天晴及乾燥，氣溫再回升至最低15度，最高21度。

