天氣｜今早清涼市區約15度　日間乾燥約23度　本周早晚溫差較大

廣東沿岸風勢微弱，同時該區天色大致良好。天文台預測，本港今日（1月13日）大致天晴，但部份地區有煙霞。早上清涼，市區最低氣溫約15度。日間乾燥，相對濕度最低約45%，最高氣溫約23度；吹微風。天文台展望，隨後數日大致天晴，日間和暖及乾燥，但早上仍然清涼。



圖為截至1月13日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

強烈東北季候風料下周中抵達

天文台指出，廣東沿岸今日風勢微弱。受乾燥的東北季候風持續影響，本周餘下時間至下周初廣東天色大致良好，日間和暖，日夜溫差較大。

天文台預料。另一股強烈東北季候風會在下周中期抵達華南，該區氣溫下降。此外，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來數日逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月12日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

「大寒」氣溫下降 下周三低見13度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）大致天晴，日間乾燥，氣溫在16至21度之間。周四（15日）部份時間有陽光，料介乎17至22度。周五（16日）至下周日（18日）均大致天晴，日間乾燥，最低氣溫均為17度，最高約23及22度。

下周一（19日）料部份時間有陽光，日間乾燥，最低氣溫仍為17度，最高22度。下周二（20日）為二十四節氣的「大寒」，料當日部份時間有陽光，稍後氣溫下降，最低氣溫跌至15度，最高21度。下周三（21日）大致多雲，早上相當清涼，最低降至13度，最高18度。