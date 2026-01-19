冬季季候風周二大寒抵港　周三市區12度　北區兩區16小時內降18度

【天文台／HKO／大寒／明天的天氣／寒冷天氣警告／冬季季候風】明日（20日）為全年二十四節氣最後的「大寒」，天文台指一股強烈冬季季候風會在明日開始逐漸影響華南，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷，預測明日市區氣溫（天文台尖沙咀總部）會由日間21度，到午夜降至16度，周三（21日）早上再降至12度的寒冷水平，一夜跌9度；新界東各區普遍低於10度，北區打鼓嶺早上降至6度，比明日下午3時最高24度，16小時內降18度，而上水也會由26度降至8度，同樣跌18度。



天文台下調周四(22日）市區最低溫度至11度，較之前預測低1度，周五（23日）最低12度，日間最高升至16度。天文台料氣溫會由周末逐漸回升，但早上仍然清涼。



天水圍濕地公園內的落羽松近日轉紅，1月18日吸引不少人入場觀看拍照。（洪芷菁攝）

天文台指一股強烈冬季季候風會在明日（20日）開始逐漸影響華南，該區風勢增強，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區，預測明日吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥；晚上氣溫顯著下降，由下午21度，到午夜降至16度。

周三（21日)市區氣溫介乎12至17度，吹北至東北風4至5級，初時離岸間中6級；天氣轉冷，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥。

天文台1月19日上午11時半更新九天天氣預報，料1月20日起受一股寒影響，市區降至11、12度。(天文台圖片)

打鼓嶺明日下午24度、周三上午6度 16小時內降18度

天文台自動天氣預報顯示明日下午15時，天文台總部氣溫有20度，各區多數在20度或以上；而上水升至26度，打鼓嶺及流浮山24度。

天文台自動天氣預報顯示1月20日下午15時各區氣溫，多數在20度以上，北區打鼓嶺升至24度、上水26度。(天文台圖片）

到周三（21日）早上7時，各區降至12度或以下。新界東的將軍澳、沙田和大埔料降至9度，上水跌至8度，而打鼓嶺只有6度；新界西石崗則降至8度，流浮山和屯門跌至10度。

即由明日下午3時至周三早上7時的16個小時之間，上水降溫18度（由26度降至8度），而打鼓嶺也跌18度（由24度降至6度）。

天文台自動天氣預報顯示1月21日上午7時各區氣溫，多數在12度以下，北區打鼓嶺只有6度。(天文台圖片）

天文台預測周四（22日）市區最低11度，比之前預測下調1度，日間最高16度；周五（23日）吹東北風3至4級，初時間中5級，氣溫介乎12至16度，大致多雲，早上寒冷，日間部分時間天色明朗及乾燥。

天文台1月19日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎11至22度。(天文台圖片)

天文台1月19日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎55%至80%。(天文台圖片)

天文台自動天氣預報顯示1月22日上午7時各區氣溫，多數在12度以下，北區打鼓嶺只有6度。(天文台圖片）

天文台指隨着季候風被一股偏東氣流取代，周末期間華南沿岸氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。預測周六 ( 24日）吹東風4級，離岸間中5級，短暫時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎14至18度；周日（25日）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，氣溫介乎17至20度。

天文台預測下周一至三（26至28日）吹東至東北風4至5級，周一高地間中6級，大致多雲，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎17至22度。