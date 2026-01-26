天氣｜今早清涼有一兩陣微雨　日間最高約21度　明日仍較潮濕

一道雲帶正覆蓋廣東沿岸，同時偏東氣流影響該區。天文台預測，本港今日（1月26日）大致多雲，早上有一兩陣微雨，天氣清涼。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約21度，相對濕度最高90%；吹和緩東至東北風。天文台展望，明日（27日）仍然較為潮濕。星期三（28日）短暫時間有陽光。隨後一兩日風勢頗大。



圖為截至1月26日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月24日 馬鞍山櫻花樹初開▼



今明較為潮濕 本周中後期早上稍涼

天文台指出，一道雲帶會在今明兩日覆蓋廣東沿岸，該區天氣較為潮濕。受一股達強風程度的東北季候風影響，本週中後期廣東沿岸早上稍涼，日間天色較為明朗。預料季候風補充會在週末期間影響沿岸地區。

▼1月21日 冬季季候風南下顯著轉冷▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月26日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日轉涼跌至15度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）大致多雲，早晚有一兩陣雨，部份地區有薄霧，料介乎18至22度。周三（28日）短暫時間有陽光，料在17至21度之間。周四（29日）大致多雲，日間部份時間天色明朗，最低仍為17度，最高20度。周五（30日）及下周六（31日）均大致多雲，有一兩陣微雨，最低分別18及17度，最高均為20度。

下周日（2月1日）天氣轉涼，與下周一（2月2日）均大致多雲，日間部份時間天色明朗，同介乎15至19度；下周一早上清涼。下周二（2月3日） 大致多雲，料介乎16至19度。