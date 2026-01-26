天氣過山車｜天文台料周日氣溫驟降　市區跌至14度　新界一區10度

近日氣溫回升，市區日間氣溫（天文台尖沙咀總部）升至22度左右，天日有陽光，天文台今日（1月26日）指出，一股東北季候風會在周末期間影響廣東沿岸地區，本港天氣轉涼，有一兩陣雨，預測下周日（2月1日）市區降至14度，早上相當清涼，大致多雲，日間部分時間天色明朗；自動分區天氣預報顯示，新界多區降至12度或以下寒冷級別，北區打鼓嶺低至10度。



2月4日為每年二十四節氣第一個「立春」，術數上為馬年開始。天文台預測當日短暫時間有陽光，氣溫介乎16至21度。



位於馬鞍山恒明街休憩處的櫻花樹，在天晴和暖天氣下，1月26日更加盛開。（Iris Lam拍攝及提供圖片)

近日天晴，氣溫回春，不過春花「偷步」開放，在馬鞍山恒明街休憩處，三棵櫻花樹上周中開始開花，消息在社交媒體不脛而走，吸引不少人在周末前往拍攝，今日開花更多，更加「紅粉緋緋」。

位於馬鞍山恒明街休憩處的櫻花樹，在天晴和暖天氣下，1月25日盛開，吸引不少人前往拍攝。（Winnie Lam拍攝及提供圖片)

明日的天氣：日間部分時間有陽光 市區氣溫日間升上24度

天文台表示，覆蓋廣東地區的雲帶會在未來一兩日轉薄，該區天色較為明朗，而一股微弱的東北季候風補充會在星期三（1月28日）影響該區。

天文台預測明日（1月27日）吹東北風2至3級，大致多雲，日間部分時間有陽光，市區氣溫介乎18至24度，日間比今日高2度；周三氣溫稍回落，介乎17至21度，吹東至東北風4級，間中5級，部分時間有陽光。

天文台1月26日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日先暖後涼，1月27日市區最高24度、2月1日降溫至14度。(天文台圖片)

周四「翻風」天色明朗 周五多雲有一兩陣雨

天文台指受一股達強風程度的偏東氣流影響，本周後期廣東沿岸雲量增多，風勢頗大，預測周四（1月29日）及周五（1月30日)「翻風」。周四吹東風5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，日間部分時間天色明朗，市區氣溫介乎17至20度；周五東風5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎17至19度。

天文台1月26日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎14至24度。(天文台圖片)

天文台1月26日下午4時半更新九天天氣預報，下周不時有微雨及薄霧，相對濕度回升。(天文台圖片)

東北季候風周末殺到 周六晚上天氣轉涼降至16度

天文台料另一股東北季候風會在周末期間影響沿岸地區，該區天氣轉涼，預測周六（2月1日)吹北至東北風4至5級，多雲，有一兩陣雨，晚上天氣轉涼，市區氣溫降至16至20度；下周日再降溫，介乎介乎15至19度，吹東至東北風4至5級，大致多雲，早上清涼，日間部分時間天色明朗。

天文台自動分區天氣預報顯示，2月1日早上7時，市區清涼，氣溫降至14度，新界多區降至12度或以下寒冷級別，北區打鼓嶺低至10度。(天文台圖片)

沙田、大埔和流浮山周日早上12度 打鼓跌至10度

天文台自動分區天氣預報顯示，下周日早上7時沙田、大埔和流浮山料降至12度或以下寒冷級別，石崗及上水跌至11度，而打鼓嶺低至10度。

下周三「立春」暫時間有陽光 氣溫升至16至21度

天文台預測下周一（2月2日）吹東至東北風4至5級，大致多雲，早上清涼，日間部分時間天色明朗，氣溫逐漸回升，介乎15至19度；下周二（3日）及周三（4日）「立春」吹東風3至5級，周三大致多雲，早上清涼，日間短暫時間有陽光，周三短暫時間有陽光，氣溫升至16至21度。

