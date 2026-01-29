天氣｜今日早晚有一兩陣微雨　氣溫介乎17至20度

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區及南海北部。天文台預測，本港今日（1月29日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間部份時間天色明朗，氣溫介乎17至20度；吹清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，未來一兩日大致多雲，風勢頗大。星期六（31日）稍後漸轉吹偏北風，晚上氣溫逐步下降。星期日早上相當清涼。



圖為截至1月29日清晨5時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

▼1月27日 沙田安景街公園12棵粉紅櫻花「爆開」▼



+ 67

下周初顯著轉涼 天色較為明朗

天文台指出，一股達強風程度的偏東氣流會在今日及未來一兩日影響廣東沿岸，而受一道廣闊雲帶影響，該區有一兩陣雨。預料一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區顯著轉涼，天色較為明朗。隨著該季候風在下周中後期逐漸被偏東氣流取代，廣東地區氣溫逐步回升。

▼1月26日 馬鞍山恒明街休憩處櫻花盛開▼



+ 15

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月29日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日至周二早上清涼 「立春」氣溫稍回升

天文台的九天天氣預報顯示，明日（30日）大致多雲，有一兩陣雨，料介乎18至20度。周六（31日）多雲，有一兩陣雨。初時沿岸有薄霧，晚上天氣轉涼，最低跌至16度，最高21度。

下周日（2月1日）早上相當清涼，料最低跌至14度、最高19度。下周一（2月2日）及下周二（2月3日）仍早上清涼，最低分別15及16度，最高均為20度。下周三（2月4日）為二十四節氣的「立春」，與下周四（2月5日）均料短暫時間有陽光，最低均為17度、最高分別21及22度。下周五（2月6日）初時部份地區能見度較低，氣溫回升至18至23度。