香港櫻花．多圖｜密集花海 沙田安景街公園內12棵同滿開粉紅一片
撰文：倪清江
出版：更新：
近日天氣天晴和暖，繼馬鞍山恆明街休憩處數棵櫻花搶閘開花後，沙田安景街公園內新種的12棵疑似河津櫻類的粉紅櫻花，近日一齊「爆開」，形成一片花海，消息昨日（26日）在網上流傳後，今日（27日）有大批市民專程前往觀賞及拍攝，再放上社交媒體，出現「洗版」情況。
櫻花園位於沙田石門翠湖花園與路德會梁鉅鏐小學之間的安景街公園，園內本已有約五棵櫻花，今年新種了12棵，近日天氣和暖，一同開花。據今日前往賞花及拍攝的市民的相片，已達到「滿開」，花蕾不多，更多是粉紅色的花瓣，只要站在兩側，就可輕易拍攝到密集花海相片，毋須用遠攝技巧去營造密麻麻的美景。
由於本港天氣始終不太適合櫻花生長，通常在首種的第一年會開後特別漂亮，一同開花更是少見；到翌年開始，櫻花因生長問題，花朵會減少或不幸枯萎。
沙田安景街公園公園除了這個部分外，另一邊沿城門河的海濱，也有一片櫻花園，數量達百棵，有吉野櫻、香水吉野櫻、福爾摩沙櫻及今年新見的洲府枝垂櫻，由2月中開至3月初。
至於本港其他賞櫻地方，有近兩三年大熱機場櫻花園、天水圍公園、將軍澳單車館公園、城門谷公園和大埔海濱公園等，康文署更設有櫻花開花情報，展示各區櫻花開花情況。
