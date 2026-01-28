沙田安景街公園櫻花超密集　天文台料周日轉冷　市區一夜跌7度

沙田安景街公園近日在社交媒體爆紅，原因是園內新種的12棵櫻花同時開新，形成超密集櫻花美景，在港難得一見。不過要留意觀賞時間，天文台預測周五及周六（1月30日及31日）有一兩陣雨，明日（1月29日，星期四）可能是最後觀賞最漂亮「櫻花滿開」最後一日。



天文台預料一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區顯著轉涼，天色較為明朗，料市區氣溫（天文台尖沙咀總部）會由周六日間最高21度，到周日（2月1日)降至14度，一夜跌7度。



沙田安景街公園內新種的12棵粉紅櫻花一齊開花，1月28日吸引大批市民前往賞花及拍攝。（Kamny Tang拍攝及提供圖片)

沙田安景街公園內新種的12棵粉紅櫻花一齊開花，1月28日吸引大批市民前往賞花及拍攝。（Kamny Tang拍攝及提供圖片)

明天的天氣：大致多雲 早晚有一兩陣微雨

天文台預測一股達強風程度的偏東氣流，會在未來兩三日影響廣東沿岸，而受一道廣闊雲帶影響，該區有一兩陣雨。

天文台預測明日（1月29日)吹東風5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，市區氣溫介乎17至20度。到周五（1月30日）吹東風5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎18至20度。

天文台1月28日下午4時半更新九天天氣預報，料一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區顯著轉涼、2月1日星期日降溫至14度。(天文台圖片)

周六料轉吹北風 有一兩陣雨及薄霧 周日部分時間天色明朗

天文台預料一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區顯著轉涼，天色較為明朗。周末天變化大，預測周六（1月31日)吹東至東北風4至5級，漸轉北風4至5級，多雲，有一兩陣雨，初時沿岸有薄霧，晚上天氣轉涼；周日（2月1日)吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，早上相當清涼，日間部分時間天色明朗。

天文台料周六市區氣溫會由下午最高21度，到午夜降至16度，周日早上再降去14度，一夜跌7度，日間最高19度。

天文台1月28日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎55%至85%。(天文台圖片)

天文台1月28日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎14至23度。(天文台圖片)

沙田安景街公園內新種的12棵粉紅櫻花，1月27日所見一齊「爆開」，在藍天下，十分搶眼。（Jerry Chen拍攝及提供／香港行山風景攝影會Facebook專頁圖片)

沙田安景街公園內新種的12棵粉紅櫻花，1月27日所見一齊「爆開」，花朵非常密集，在本港難得一見。（Jerry Chen拍攝及提供／香港行山風景攝影會Facebook專頁圖片)

+ 12

周六多區下午23度 北區打鼓嶺周日早上降至10度

自動分區天氣預報顯示，周六（1月31日）下午3時各區氣溫升至 20度或以上，天文台尖沙咀總部料升至21度，新界地區高一二度，北區上水和打鼓嶺、以及元明石崗都升至23度。

天文台1月28日自動分區天氣預報顯示，預測1月31日下午3時，各區氣溫在20度或以上。(天文台圖片)

不過到周日（2月1日)早上7時，天文台尖沙咀總部氣溫降至14度，其他區降至12、13度，北區打鼓嶺只有10度，一夜跌13度。

天文台1月28日自動分區天氣預報顯示，預測2月1日上午7時，天文台尖沙咀總部氣溫降至14度，其他區降至12、13度，北區打鼓嶺只有10度。(天文台圖片)

+ 29

天文台預測下周一（2月2日)及周二（2月3日)早上清涼。周二氣溫介乎15至20度，吹東至東北風4至5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光；周三吹東風4至5級，部分時間有陽光，氣溫上升至16至20度。

隨着該季候風在下周中後期逐漸被偏東氣流取代，廣東地區氣溫逐步回升。下周三（2月4日）為二十節氣「立春」，天文台預測短暫時間有陽光，氣溫介乎17至2度，到下周四（2月5日）氣溫介乎17至22度，下周五（2月6日)吹東北風2至3級，部分時間有陽光，時部分地區能見度較低，氣溫稍回升至介乎18至23度。