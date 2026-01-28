天氣｜今早清涼多區約17度　日間最高約21度　未來兩三日風勢頗大

東北季候風正影響廣東地區。天文台預測，本港今日（1月28日）大致多雲。早上清涼。日間部份時間有陽光，最高氣溫約21度；吹和緩東至東北風，風勢間中清勁。



天文台展望，未來兩三日大致多雲，風勢頗大。星期六（31日）漸轉吹偏北風，晚上氣溫逐步下降。星期日（2月1日）早上相當清涼。



圖為截至1月27日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月27日 沙田安景街公園12棵粉紅櫻花「爆開」▼



下周初天氣顯著較涼

天文台指出，一股東北季候風補充會在今日影響廣東地區，該區早上清涼。受一股達強風程度的偏東氣流影響，未來兩三日廣東沿岸大致多雲，風勢頗大。而另一股東北季候風會在周末期間抵達華南沿岸，下周初該區天氣顯著較涼。

▼1月26日 馬鞍山恒明街休憩處櫻花盛開▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月28日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日至周二早上清涼 「立春」氣溫稍回升

天文台的九天天氣預報顯示，明日（29日）大致多雲。日間部份時間天色明朗，與周五（30日）均介乎17至20度。周五（30日）及周六（31日）均大致多雲，有一兩陣微雨，其中周六晚上天氣轉涼，周六最低跌至16度，最高仍為20度。

下周日（2月1日）早上相當清涼，料最低跌至14度、最高18度。下周一（2月2日）及下周二（2月3日）仍早上清涼，最低同在15度，最高分別19及20度。下周三（2月4日）為二十四節氣的「立春」，氣溫稍回升至16至21度，料短暫時間有陽光。下周四（2月5日）進一步回升至17至22度。