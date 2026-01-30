天氣｜今日有一兩陣雨　氣溫介乎17至19度　明晚天氣轉涼

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（1月30日）大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎17至19度；吹清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（31日）稍後漸轉吹偏北風，晚上天氣轉涼。隨後一兩日市區最低氣溫約14、15度，新界再低幾度，部份時間有陽光。



圖為截至1月30日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月27日 沙田安景街公園12棵粉紅櫻花「爆開」▼



+ 67

下周初顯著轉涼 內陸地區早晚寒冷

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今明兩日繼續影響廣東沿岸，而一道廣闊雲帶會為該區帶來幾陣雨。預料一股乾燥的東北季候風會在明日逐漸影響華南，隨後一兩日該區顯著轉涼，內陸地區早晚寒冷，天色逐步好轉。隨著季候風在下周中後期逐漸緩和，廣東地區氣溫回升。

▼1月21日 冬季季候風南下明顯轉冷▼



+ 2

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月30日清晨6時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周日料跌至14度 「立春」氣溫回升

天文台的九天天氣預報顯示，明日（31日）大致多雲，初時有一兩陣雨，局部地區能見度較低，下午部份時間天色明朗，晚上轉涼，當日氣溫料在17至22度。 下周日（2月1日）早上相當清涼，料最低跌至14度、最高19度。

下周一（2月2日）及下周二（2月3日）仍早上清涼，最低分別15及16度，最高均為20度。下周三（2月4日）為二十四節氣的「立春」，與下周四（2月5日）均部份時間有陽光，最低分別17度及18度，最高分別22及23度。下周五（2月6日）日間溫暖，初時沿岸有薄霧，氣溫進一步回升至19至24度。下周六（2月7日）料部份時間有陽光，介乎18至22度。