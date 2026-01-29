天文台十大矚目天氣及氣候事件選舉　現接受網上投票　可贏紀念品

受氣候變化影響，極端天氣事件亦愈趨頻繁，香港天文台聯同香港氣象學會舉辦的「2021-2025十大矚目天氣及氣候事件選舉」，今日（29日）開始接受網上投票。市民可於「香港」及「全球」兩個組別的候選名單中，分別揀選五個心目中認為最重要、的天氣和氣候事件，並有機會獲得天文台的紀念品。



「2021-2025十大矚目天氣及氣候事件選舉」投票網站

2025年9月24日上午10號風球生效時，向來當風的杏花邨早上橫風橫雨，要站好也不容易，路人要與風力博鬥。（廖雁雄攝）

近年，本港以至世界各地不時受到炙熱高溫、超強颱風和暴雨等極端天氣情況影響。同時，受氣候變化影響，極端天氣事件亦越趨頻繁，為全球不同地方帶來嚴重破壞，甚至造成人命傷亡。

天文台和香港氣象學會希望藉着今次投票活動，喚起市民對香港及全球重大天氣和氣候事件的關注，從而加深市民對氣候變化及其對人類生活影響的認識。

選擇5個認為最重要、影響最深遠、氣候危機中最有代表性的天氣及氣候事件。

選擇5個認為最重要、影響最深遠、氣候危機中最有代表性的天氣及氣候事件。

▼2025年9月24日 超強颱風樺加沙襲港▼



+ 6

投票活動今日在網上展開，市民可於「香港」及「全球」兩個組別的候選名單中，分別揀選五個心目中認為最重要、影響最深遠，或氣候危機中最具代表性的天氣和氣候事件。參與投票的市民有機會獲得天文台的精美紀念品。

截止投票日期為2月28日，投票結果將於3月下旬公布。

▼2025年8月5日 黑色暴雨警告生效11小時▼

