寒冷天氣警告現正生效 多區早上氣溫跌破12度 料下午回升至17度
東北季候風正為廣東帶來寒冷的天氣。寒冷天氣警告現正生效，本港多區今早（1日）氣溫降至12度左右。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南沿岸。天文台指，本港地區今日大致多雲，早上寒冷，有一兩陣雨。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。
天文台指，受東北季候風影響，今明兩日廣東地區天氣寒冷，天色漸轉晴朗。隨著季候風被一股偏東氣流取代，本週中後期廣東沿岸氣溫回升，天氣漸轉潮濕。預料一股東北季候風會在週末期間影響華南。展望未來兩三日早上仍然清涼。本周中後期氣溫逐步回升，部分時間有陽光。
