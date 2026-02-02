天氣｜今日漸轉天晴及乾燥　日間最高約20度　未來數日仍早上清涼

東北季候風正影響廣東沿岸地區。同時，覆蓋該區的雲帶逐漸轉薄。天文台預測，本港今日（2月2日）漸轉天晴，日間乾燥。當日最低氣溫約13度、最高約20度，相對濕度最低約50%；吹和緩東北風，稍後風勢間中清勁。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，早上天氣清涼。星期四（5日）及星期五（6日）日間溫暖。



圖為截至2月2日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周中後期漸轉潮濕 下周初轉涼

天文台指出，一股東北季候風會在今日影響廣東沿岸，該區早上氣溫仍然較低，天色大致良好。隨著季候風被一股偏東氣流取代，本周中後期華南沿岸氣溫逐步回升，天氣漸轉潮濕。預料一股東北季候風會在周末影響華南，隨後一兩日該區天氣轉涼。

圖為天文台截至2月2日清晨5時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

「立春」翌日日間溫暖 下周日及周一最低15度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（3日）仍早上清涼，日間乾燥，料介乎15至20度。周三（4日）為二十四節氣的「立春」，下周四（5日）均部份時間有陽光，最低均為17度，最高分別22及23度。周五（6日）日間溫暖，早上沿岸有薄霧，氣溫進一步回升至18至24度。

周六（7日）大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，料部份時間有陽光，介乎17至21度。下周日（8日）及下周一（9日）早上清涼，最低均15度，最高分別20及19度。下周二（10日）短暫時間有陽光，料介乎16至20度。