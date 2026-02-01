天氣過山車｜天文台料明早市區13度、一區9度　立春後升至24度

天文台今早（2月1日)錄得市區（天文台尖沙咀總部）氣溫跌至12度，一股東北季候風會在明日（2月2日)續影響廣東沿岸，天文台預測明早市區氣溫降至13度；其他各區多降至12度以下，打鼓嶺跌至9度。



一股偏東氣流料於周三（2月4日）二十四節氣「立春」南下，氣溫逐漸回升，到周五（2月6日）日間回升至24度；其後再受東北季候風會影響，氣溫回落，下周日及一（2月8日及9日）市區最低15度。



2月1日天氣轉冷，天文台清晨錄得市區氣溫12度，日間回升至18度，在尖沙咀海旁，有遊客穿上大褸。（廖雁雄攝）

2月1日天氣轉冷，天文台清晨錄得市區氣溫12度，日間回升至18度，在尖沙咀海旁，有小女孩只穿上單薄外衣，更吃着「香港名物」軟雪糕。（廖雁雄攝）

2月1日早上各區錄得的氣溫大約12度左右，上水錄得12.3度，比天文台尖沙咀總部略高0.3度。（天文台圖片）

天文台今早（2月1日)錄得市區（天文台尖沙咀總部）氣溫跌至12度，天文台在早上6時發出寒冷天氣警告，比天文台昨晚7時修訂預測跌至13度還低1度，將軍澳及沙田等跌至11度，上水反而只降至12.3度，而打鼓嶺最低11.9度，與市區相若。寒冷天氣警告下午3時取消。

明天的天氣：早上氣溫仍然較低 市區氣溫最低13度

天文台今日表示，預測一股東北季候風會在明日(2月2日)影響廣東沿岸，早上氣溫仍然較低，天色大致良好，料吹東北風4級，稍後間中5級，大致天晴，日間乾燥，市區氣溫介乎13至19度，比今日略高。

天文台2月1日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫先升後降。（天文台圖片）

自動分區天氣預報顯示，明早天文台尖沙咀總部氣溫料回落至13度，其他各區多降至12度以下，將軍澳、西貢、大埔、屯門及元朗降至11度，沙田及上水降至10度，打鼓嶺跌至9度。

天文台料周二（2月3日)吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，部分時間有陽光，早上清涼，日間乾燥，氣溫稍回升至介乎15至20度。

天文台自動分區天氣預報顯示，2月2日早上7時，天文台尖沙咀總部氣溫料回落至13度，北區打鼓嶺降至9度。(天文台圖片)

天文台料「立春」氣溫回升至22度 周五最高24度早上沿岸有薄霧

天文台指隨着季候風被一股偏東氣流取代，本周中後期華南沿岸氣溫逐步回升，天氣漸轉潮濕。周三（2月4日）為二十四節氣第一個「立春」，天文台預測吹東風4級，初時間中5級，部分時間有陽光，市區氣溫介乎17至22度。

周四（2月5日）氣溫再回升，最高23度，吹東風3級，部分時間有陽光；到周五（2月6日)吹微風2級，部分時間有陽光，早上沿岸有薄霧，日間溫暖，氣溫回升至18至24度，為未來九日最高。

天文台2月1日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎13至24度。（天文台圖片）

東北季候風周末影響華南 周六氣溫開始下跌

天文台預料一股東北季候風會在周末影響華南，隨後一兩日該區天氣轉涼。九天天氣預報顯示，周六（2月7日)吹北至東北風4級，間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，市區氣溫回落，介乎17至21度，比前一日日間跌7度。

下周日(2月8日)起較為清涼，早上清涼，氣溫最低跌至15度，日間回升至20度，吹東至東北風4至5級，部分時間有陽光，日間乾燥；下周一（2月9日）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，部分時間有陽光，早上清涼，日間乾燥，氣溫介乎15至19度；下周二（2月10日)吹東風4至5級，短暫時間有陽光，氣溫介乎16至20度。

天文台2月1日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度先升後跌。（天文台圖片）

天文台預測相對濕度會逐漸回升，到周五（2月6日）早上沿岸有薄霧，日間溫暖，相對濕度升至最高95%，最低也有70%。其後受東北季候風影響，相對濕度回落，到下周日( 2月8日)降至50%至80%。