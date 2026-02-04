上環櫻花立春滿開　天文台料冷鋒周六殺到　市區氣溫一夜跌8度

【立春／天文台／HKO／天氣預報】今日（4日）是二十四節氣之首「立春」，天文台預測下午部分時間有陽光，今晚大致多雲；其後兩日氣溫續上升，料周五（6日）最高24度。



天文台預料一道冷鋒會在周六（7日）橫過華南沿岸地區，周末氣溫顯著下降，市區氣溫（天文台尖沙咀總部）下午21度，到深夜降至16度，下周日（8日）早上7時降至13度，一夜跌8度；自動分區天氣預報顯示，北區打鼓嶺周日早上降至9度；下周一早上仍清涼，市區氣溫最低14度。



▼2月4日立春 上環荷里活道公園2棵櫻花樹盛開▼



上環荷里活道公園2棵櫻花樹2月4日立春盛開。( Winnie Lam拍攝及提供）

上環荷里活道公園2棵櫻花樹2月4日立春盛開。( Winnie Lam拍攝及提供）

上環荷里活道公園2棵櫻花樹2月4日立春盛開。( Winnie Lam拍攝及提供）

上環鬧市都有櫻花 荷里活道公園內2棵正盛開

近日氣溫回暖，漸有春意，多處花開，上環荷里活道公園2棵櫻花樹正盛開，又吸引愛花之人到來觀看及拍攝。

+ 6

▼2月3日 紫花風鈴木「染紫」奧海城對出空地▼



+ 24

明天的天氣：部分時間有陽光 早上沿岸有薄霧 周五日間24度

天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸緩和，該區天氣較為潮濕，日間溫暖，預測明日（5日）本港市區氣溫介乎18至23度，吹東風3級，部分時間有陽光，早上沿岸有薄霧；周五（6日）吹微風2級，部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，日間溫暖，氣溫介乎19至24度。

天文台2月4日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫回升、急降再回升。（天文台圖片）

冷鋒周六過境 氣溫顯著下降 下周一最低14度

天文台預料一道冷鋒會在周六（7日）橫過華南沿岸地區，周末期間該區風勢逐漸增強，氣溫顯著下降。受冷鋒相關的東北季候風影響，下周初內陸地區早晚寒冷。

天文台預測周六吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，高地間中6級；大致多雲，初時有一兩陣微雨及能見度較低；日間短暫時間有陽光，稍後氣溫顯著下降，氣溫介乎16至21度。

天文台料周日（8日）吹東北風4級，初時間中5級，高地達6級，部分時間有陽光，早上相當清涼，日間乾燥，氣溫介乎13至19度。到下周一（9日）料吹東風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，早上相當清涼，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎14至18度。

天文台2月4日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎13至24度。（天文台圖片）

▼2月1日天氣轉冷▼



+ 2

周六凌晨至周日早上7時市區跌8度 打鼓嶺周日降至9度

天文台今早自動分區天氣預報顯示，冷鋒周六凌晨南下，市區氣溫會由日間21度逐漸回落，到午夜降至16度，周日早上7時再跌至13度，一夜跌8度。

將軍澳、沙田、大埔和流浮山周日早上7時料跌至11度，上水和石崗降至10度，北區打鼓嶺最低，降至9度。

天文台2月4日早上自動分區天氣預報顯示，2月8日早上7時天文台尖沙咀總部降至13度，新界再低幾度，北區打鼓嶺降至9度。(天文台圖片)

下周二起氣溫逐漸回升 周三初時有一兩陣微雨

天文台預測下周二至五（10日至13日）早上仍較清涼。周二吹東風4級，初時間中5級。

大致多雲，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎15至20度；周三吹東至東北風3至4級，

大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫上升至17至22度；周四吹東至東北風4級，初時間中5級，短暫時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎16至21度；周五吹東風4級，部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎17至21度。

天文台2月4日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度先升後跌，再回升。（天文台圖片）

今年第二個熱帶氣旋料命名「西望洋」 對港無威脅

天文台表示，現時位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋今早8時，集結在香港之東南約2,520公里，料會在未來兩三日稍為增強，並橫過菲律賓中南部一帶。在增強為熱帶風暴後，料將命名為「西望洋」（Penha），澳門提供的名字，即當地西望洋山，俗稱主教山，是澳門半島第三高山崗。天文台預測移動路徑圖顯示，該氣旋未來數日向西橫過棉蘭老島，其後減弱，不會進入本港800公里警戒範圍。