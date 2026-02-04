立春天氣｜今早清涼　初時有一兩陣微雨　日間最高21度

今日（4日）為二十四節氣的「立春」，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日大致多雲，初時有一兩陣微雨。早上清涼，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎17至21度；吹和緩偏東風，初時風勢清勁，離岸間中吹強風。



天文台展望，未來一兩日較為潮濕，日間溫暖。周末期間風勢逐漸增強，氣溫顯著下降，星期日（8日）及星期一（9日）最低氣溫在13度左右。



圖為截至2月4日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

冷鋒周末橫過 氣溫顯著下降

天文台指出，受偏東氣流影響，今早廣東沿岸仍然清涼。隨著偏東氣流緩和，未來一兩日華南沿岸天氣較為潮濕，日間溫暖。預料一道冷鋒會在星期六（7日）橫過華南沿岸地區，周末期間該區風勢逐漸增強，氣溫顯著下降。受冷鋒相關的東北季候風影響，下周初內陸地區早晚寒冷。

此外，現時位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在未來一兩日逐漸發展，並移向菲律賓中南部一帶。在上午5時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約1470公里，預料向西南偏西移動，時速約18公里。

圖為天文台截至2月4日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五最高24度 周六跌至最低16度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（5日） 部份時間有陽光，早上沿岸有薄霧，料介乎18至23度。周五（6日）早晚沿岸有薄霧，日間溫暖，氣溫進一步回升至19至24度。

周六（7日）大致多雲，初時有一兩陣微雨及能見度較低；日間短暫時間有陽光，稍後氣溫顯著下降，當日氣溫料在16至21度之間。下周日（8日）及下周一（9日）早上相當清涼，最低分別13度及14度，最高分別18及19度。下周二（10日）至下周四（12日）均短暫時間有陽光，最低介乎16及17度，最高在20至22度之間。