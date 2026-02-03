立春後氣溫回升　天文台再調低周日預測　市區降至13度、一區8度

【立春／天文台／HKO／天氣預報】明日（4日）是二十四節氣之首「立春」，天文台預測初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，其後兩日氣溫續上升，料周五（6日）最高24度。



天文台預料一道冷鋒會在周六（7日）橫過華南沿岸地區，周末氣溫顯著下降，市區氣溫（天文台尖沙咀總部）會由凌晨21度，到深夜降至16度；天文台今日（3日）再度下調下周日及一（8及9日)氣溫預測，料周日清晨降至13度，比昨日預測再低1度，較周六低8度，自動分區天氣預報顯示，北區打鼓嶺降至8度；下周一早上仍清涼，市區氣溫最低14度。



大角咀奧海城對出空地約10棵紫花風鈴木齊齊開花，2月3日所見，猶如將整個地方「染紫」。（Iris Lam拍攝及提供圖片)

約10棵紫花風鈴木盛開 「染紫」奧海城對出空地

近日氣溫回暖，漸有春意，多處花開，最近為大角咀奧海城對出空地，約10棵紫花風鈴木齊齊近兩日開花。由於樹本又高又大，花朵繁多，不少人已被這個「染紫」地方吸引，在圍欄外遠眺及拍攝。

明日「立春」的天氣：初時有一兩陣微雨 日間短暫時間有陽光

明日是「立春」，術數上這日起出生的嬰兒已屬馬。天文台表示，受偏東氣流影響，明早廣東沿岸仍然清涼；本港市區氣溫介乎17至21度，吹東風3至4級，初時間中5級，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。

天文台2月3日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫回升、急降再回升。（天文台圖片）

料周四周五沿岸有薄霧 周五日間24度未來九日最暖

天文台預測隨著偏東氣流緩和，隨後一兩日華南沿岸天氣較為潮濕，日間溫暖。周四（5日）吹東風3級，部分時間有陽光，早上沿岸有薄霧，氣溫回升至介乎18至23度；周五（6日）吹微風2級，部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，日間溫暖，氣溫介乎19至24度，為未來九日最暖。

冷鋒周六過境 氣溫顯著下降 下周一最低14度

天文台今指出，預料一道冷鋒會在周六（7日）橫過華南沿岸地區，周末期間該區風勢逐漸增強，氣溫顯著下降。受冷鋒相關的東北季候風影響，下周初內陸地區早晚寒冷。

天文台預測周六吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，高地間中6級；大致多雲，初時有一兩陣微雨及能見度較低；日間短暫時間有陽光，稍後氣溫顯著下降，氣溫介乎16至21度。

天文台料周日（8日)料吹東北風4級，初時間中5級，高地達6級；部分時間有陽光，早上相當清涼，日間乾燥，氣溫介乎13至19度。到下周一（9日）料吹東風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，早上相當清涼，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎14至18度。兩日氣溫下限均比昨日的預測下調1度。

天文台2月2日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎13至24度。（天文台圖片）

周六凌晨至周日早上7時市區跌8度 打鼓嶺周日降至8度

天文台今晚自動分區天氣預報顯示，冷鋒周六凌晨南下，天文台尖沙咀總部氣溫會由凌晨21度逐漸回落，到午夜降至16度，周日早上7時再跌至13度，31小時內跌8度。

將軍澳、沙田、大埔、上水和流浮山周日早上7時料跌至10度，石崗降至9度，北區打鼓嶺最低，降至8度。

天文台2月3日晚上自動分區天氣預報顯示，2月8日早上7時天文台尖沙咀總部降至13度，新界再低幾度，北區打鼓嶺降至8度。(天文台圖片)

天文台預測下周二至四（10日至12日）早上仍較清涼，周二吹東風4級，初時間中5級。

大致多雲，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎16至20度；周三吹東至東北風3至4級，

大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫上升至17至22度；周四吹東北風4級，初時間中5級，短暫時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎16至21度。

天文台2月3日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度先升後跌。（天文台圖片）

天文台表示，現時位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在未來兩三日逐漸發展，並移向菲律賓中南部一帶。