天氣過山車｜天文台料周五市區24度　周末一夜跌7度　周日14度

本周三（4日）為全年二十四節氣第一個「立春」，天文台今日（2日）指出，隨着偏東氣流在本周中後期緩和，周五（6日）市區氣溫（天文台尖沙咀總部）日間上升至24度。



天文台預料一股東北季候風會在周末抵達華南沿岸，下周初氣溫逐步下降，預測下周日（8日）降至14度，較昨日（1日）的預測下調1度，料比本周六（7日）日間21度，一夜下跌7度。目動分區天氣預報顯示，新界地區再低兩三度，北區打鼓嶺將跌至10度。



2月1日天氣轉冷，天文台清晨錄得市區氣溫12度，日間回升至18度，在尖沙咀海旁，有遊客穿上大褸。（廖雁雄攝）

2月1日天氣轉冷，天文台清晨錄得市區氣溫12度，日間回升至18度，在尖沙咀海旁，有遊客穿上大褸。（廖雁雄攝）

2月1日天氣轉冷，天文台清晨錄得市區氣溫12度，日間回升至18度，在尖沙咀海旁，有遊客穿上大褸。（廖雁雄攝）

明天的天氣：早晚部分時間多雲 日間大致天晴

天文台今早在尖沙咀總部錄得15.2度，比預測高2度。天文台指一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區早上仍然清涼，預測明日（3日）吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，早晚部分時間多雲，日間大致天晴，市區氣溫介乎16至19度。

周三「立春」氣溫重上2字頭 周五日間最高24度

天文台指隨着偏東氣流在本週中後期緩和，華南沿岸天氣較為潮濕，日間溫暖，料周三（4日）「立春」吹東風3至4級，初時間中5級，部分時間有陽光，市區氣溫介乎17至22度。到周四（5日）氣溫再升至介乎18至23度，吹東風3級，部分時間有陽光，早上沿岸有薄霧；到周五（6日）吹微風2級，部分時間有陽光，早上沿岸有薄霧，日間溫暖，氣溫介乎19至24度。

天文台2月2日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫回升、急降再回升。（天文台圖片）

天文台2月2日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎14至24度。（天文台圖片）

周六東北季候風殺到風力逐增強 一夜跌7度

天文台預料一股東北季候風會在周末抵達華南沿岸，下周初該區風勢較大，氣溫逐步下降。周末天氣變化大，天文台料周六（7日）吹微風2級，漸轉東北風4級，間中5級，大致多雲，初時沿岸有薄霧，日間短暫時間有陽光，市區氣溫會由日間21度，逐漸降至17度；到下周日（8日）早上7時，天文台尖沙咀總部降至14度，一夜跌7度，日間回升至19度。

天文台自動分區天氣預報顯示，2月8日早上7時天文台尖沙咀總部降至14度，新界再低幾度，北區打鼓嶺降至10度。(天文台圖片)

周日早上新界東多區降至12度 打鼓嶺跌至10度

天文台自動分區天氣預報顯示，下周日（8日）早上7時，將軍澳、沙田、大埔、上水和流浮山降至12度，石崗跌至11度，打鼓嶺只有10度。

天文台2月2日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度先升後跌。（天文台圖片）

下周初氣溫逐步回升 周三市區最高22度

天文台預測下周一（9日）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，早上清涼，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎15至19度；其後兩日氣溫又回升，下周二（10日)吹東風4級，初時間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎16至21度，下周三（11日）吹東風3至4級，短暫時間有陽光，氣溫介乎17至22度。