情人節農曆新年天氣｜天文台料周六最高24度　下調初一二氣溫預測

【天文台／HKO／明天的天氣／情人節／除夕天氣／新年天氣／年宵花市】天文台今日（10日）指出，預測氣溫明日（11日）起回升，周末期間日間溫暖，早晚較為潮濕，料本周六2月14日情人節市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高24度，下周一（16日）年廿九大除夕同樣會升至24度，大致多雲，早上沿岸有薄霧。



天文台預料東北季候風會在下周初至中期影響華南，該區氣溫稍為下降，雲量增多，稍為調低馬年年初一及二（17及18日）市區氣溫預測一度，料介乎18至22度，年初三（19日）「赤口」大致多雲，日間短暫時間有陽光，與年初二相若，而氣溫介乎17至22度，因此不會是近年最暖一年。



▼2月6日 機場島櫻花海岸櫻花盛開▼



．2月14日情人節天氣：氣溫介乎19至24度，吹東風3級，部分時間有陽光，日間溫暖。

．2月15日年廿八洗邋遢天氣：氣溫介乎19至25度，吹東風2至3級，部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧，日間溫暖。

．2月16日年廿九大除夕天氣：氣溫介乎19至24度，微風2級，漸轉東至東北風4級，大致多雲，早上沿岸有薄霧，日間部分時間有陽光及溫暖。

．2月17日年初一天氣：氣溫介乎18至22度，吹東風4至5級，大致多雲。

．2月18日年初二天氣：氣溫介乎18至22度，吹東至東北風4級，大致多雲，初時局部地區能見度較低，日間短暫時間有陽光。

．2月19日年初三天氣：氣溫介乎17至22度，吹東至東北風4級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。



天文台2月10日下午4時半更新九天天氣預報，料本周和暖，下周初至中期氣溫稍為下降，雲量增多。（天文台圖片）

明天的天氣：大致多雲 日間部分時間有陽光及溫暖

天文台表示，隨着覆蓋廣東沿岸的雲帶轉薄，明日（11日）該區氣溫回升；一股清勁的偏東氣流會在隨後一兩日影響廣東沿岸。天文台預測明日吹東北風2至3級，大致多雲，時局部地區能見度較低，日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫介乎18至24度；周四及周五（12至13日）吹東風4至5級，部分時間有陽光，氣溫介乎18至23度。

天文台2月10日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎17至25度。（天文台圖片）

周六情人節天氣：部分時間有陽光 日間溫暖

天文台指該偏東氣流會在周末期間緩和，廣東地區天色大致良好，日間溫暖，早晚較為潮濕；預料東北季候風會在下周初至中期影響華南，該區氣溫稍為下降，雲量增多。

本周六2月14日是情人節，天文台料部分時間有陽光，日間溫暖，市區氣溫介19至24度；下周日（15日）「年廿八洗邋遢」，日間溫暖，氣溫料升至25度，部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧。

天文台2月10日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日濕度較為偏高。(天文台圖片）

東北季候風大除夕漸影響香港 漸轉吹東至東北風4級

下周一（16日）年廿九大除夕（今年無年三十），天文台料受東北季候風，會由吹微風2級，漸轉東至東北風4級，大致多雲，早上沿岸有薄霧，日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫介乎19至24度。

下調初一二氣溫預測至介乎18至22度

因應最新預測，天文台下調年初一（17日，下周二）及年初二（18日，下周三）的氣溫預測，由介乎19至23度，修訂為18至22度，大致多雲，初二初時局部地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，料對當晚觀賞新春維港煙花影響不大。天文台今日公布年初三（19日，下周四）天氣預測，料氣溫介乎17至22度，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

