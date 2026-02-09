對上2個周末降溫不似預期　天文台解釋：冬末冷空氣較薄或被阻擋

過去兩個周末，香港經歷了兩次降溫過程，惟兩次都不如天文台預測般寒冷。天文台今日（9日）解釋，在預報層面，冬末初春的寒潮預測有一定不確定性，冷空氣的厚度會影響到其抵達時間，繼而影響降溫幅度。冬末初春的冷空氣較為淺薄，可能會被地形屏障阻擋，令其抵達時間及降溫幅度與預期出現差異。



紅外光氣象衛星圖像顯示2月2日早上8時廣東沿岸仍然受一道雲帶覆蓋。（天文台圖片）

踏入2月，冬季開始進入中後期。天文台今日（9日）發布新一篇題為「季末降溫過程回顧」的《天氣隨筆》文章，回顧對上兩個周末香港的降溫情況。

天文台指，第一次降溫源於一股東北季候風在1月31日早上抵達廣東沿岸，翌日2月1日初時有一兩陣雨，蒸發冷卻效應明顯，本港大部分地區氣溫降至12度左右。

2月1日下午部分時間有陽光。根據2月1日的電腦模式預測，2月2日廣東沿岸的雲帶會在大陸性氣團影響下逐漸轉薄，更有可能轉晴，輻射冷卻令氣溫較顯著下降。但從實況衛星圖像可見，一道雲帶當日仍覆蓋沿岸地區，輻射冷卻沒有預期中顯著，市區最低氣溫在14、15度左右，新界再低一兩度。

2月8日中午12時的過去24小時溫度時間序列（紅色為氣溫、藍色為相對濕度）。（天文台圖片）

而一道冷鋒於上星期六（7日）早上橫過沿岸地區。當時華南北部及中國東南沿岸都有緊密的氣壓梯度，預料廣東沿岸會先受東風影響，然後轉受北風影響，而北風抵達時亦會伴隨降雨。

隨着當晚午夜後本港由吹偏東風轉為偏北風，並有一兩陣微雨，氣溫顯著下降，但降雨時間較預期短，隨後跌溫幅度較慢，當日早上本港天氣相當清涼，大部分地區氣溫降至約13、14度左右。

2月1日天氣轉冷，天文台清晨錄得市區氣溫12度，日間回升至18度，在尖沙咀海旁，有遊客穿上大褸。（資料圖片／廖雁雄攝）

文章指，在預報層面，冬末初春的寒潮預測有一定不確定性。冷空氣的厚度會影響到其抵達時間，繼而影響降溫幅度。冬季季初的寒潮一般較為深厚，通常可順利越過地形屏障並抵達華南沿岸。相比之下，冬末初春的冷空氣較為淺薄，可能會被地形屏障阻擋，令其抵達時間及降溫幅度與預期出現差異。若冷空氣抵達沿岸時有較明顯的雲量變化及降雨，亦會增加預測的不確定性。

天文台又指，天氣變化帶有混沌的特性，只要初始情況有少許差異，預報結果可能跟現實分歧較大。電腦模式的初始情況、分辨率及參數化方案在捕捉現實世界中較為複雜的冷空氣特質及本地地形情況仍有限制。現時各種最先進的數值或人工智能預報模式的預測仍不能百分百準確預測天氣。以歐洲電腦模式為例，未來一兩日溫度預報的誤差大約為兩度。

天文台在發出天氣預測時，會綜合考慮不同觀測資料及世界各地電腦預報模式的結果，再作分析與調整。據統計，天文台溫度預報的平均誤差約為一至兩度。