東北季候風今殺到氣溫急降　明早13度　大除夕最高24度近7年最暖

【天文台／HKO／明天的天氣／除夕天氣／新年天氣／年宵花市】天文台今日（7日）指出，東北季候風會在未來一兩日增強，華南沿岸風勢頗大，內陸地區早晚寒冷，預測市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）會由今日日間最高22度，到午夜下降至16度，明早（8日)降至13度，一夜跌9度。



天文台今日發出年廿九大除夕（16日）天氣預測，料短暫時間有陽光，早晚部分地區能見度較低，市區氣溫介乎19至24度，將是近七年最暖的大除夕，市民當晚外出行年宵花市，毋須穿厚厚大衣。



近日北角有居民在家中露台擺放了一個吹氣財神，迎接新一年。（倪清江攝）

．2月14日情人節天氣：氣溫介乎18至24度，吹東風3至4級，部分時間有陽光，日間乾燥

．2月15日年廿八洗邋遢天氣：氣溫介乎18至24度，吹東風3至4級，部分時間有陽光。

．2月15日年廿九大除夕天氣：氣溫介乎19至24度，吹東風3至4級，短暫時間有陽光，早晚部分地區能見度較低。



天文台2月7日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫急降後回升，2月14日情人節至2月16日年廿九大除夕和暖。（天文台圖片）

明天的天氣：初時有一兩陣微雨 早上相當清涼

天文台預測今日下午市區氣溫升至22度，但隨着東北季候風南下，華南沿岸風勢頗大，內陸地區早晚寒冷，午夜降至16度；預測早知吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，後轉東風，大致多雲，初時有一兩陣微雨，早上相當清涼，日間部分時間有陽光及乾燥，氣溫介乎13至19度。

天文台自動分區天氣預報顯示，明早7時天文台尖沙咀總部氣溫降至13度，其他區降至12度或以下，即天文台需發出寒冷天氣警告級別，將軍澳、沙田、大埔、上水及流浮山跌至11度，石崗降至10度，北區打鼓嶺只有9度。

天文台自動分區天氣預報顯示，1月8日早上7時天文台尖沙咀總部氣溫降至13度，其他區降至12度或以下，北區打鼓嶺只有9度。（天文台圖片）

下周一稍後至周二初時一兩陣微雨 仍然清涼

天文台料下周初期仍然清涼。下周一（9日）早上相當清涼，市區氣溫最低14度，日間回升至17度，吹東風5級，離岸及高地間中達7級；大致多雲，日間部分時間天色明朗，稍後有一兩陣微雨。到周二（10日）吹東風4級，初時間中5級，氣溫回升至16至21度；大致多雲，初時有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗。

天文台2月7日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎13至24度。（天文台圖片）

▼2月4日立春 上環荷里活道公園2棵櫻花樹盛開▼



下周中期氣溫回升 黑色星期五部分時間有陽光、日間乾燥

天文台預測一道雲帶會在下周初覆蓋華南沿岸，隨着季候風稍為緩和，下周中期華南氣溫回升。九天天氣預報顯示，料周三（11日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光，氣溫介乎18至24度；預測周四（12日）吹東至東北風4級，間中5級，短暫時間有陽光，日間乾燥，氣溫稍回落至介乎17至24度；到周五（13日）部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎17至22度。

天文台2月7日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區相對濕度逐漸回升。（天文台圖片）

情人節、年廿八「洗邋遢」氣溫同樣介乎18至24度

下周六2月14日是情人節，天文台預測部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎18至24度，較為和暖。翌日（15日）為年廿八，傳統「洗邋遢」，同樣較和和暖，氣溫介乎18至24度，部分時間有陽光。

▼2025年2月14日情人節市民花墟買花▼



今年無年三十 年廿九為大除夕氣溫最高24度

今年無年三十，因此2月16日年廿九為大除夕，天文台預測短暫時間有陽光，早晚部分地區能見度較低，氣溫介乎19至24度。天文台資料顯示，自2019年大除夕錄得25.5度後，其後六年大除夕最高氣溫介乎14.2度至23.1度，因此今年或是近七年最暖大除夕。

▼2月3日 紫花風鈴木「染紫」奧海城對出空地▼

