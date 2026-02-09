農曆年．情人節天氣｜天文台料初二「雨水」沒雨水　多雲下賞煙花

撰文：石國威
出版：更新：

【天文台／HKO／明天的天氣／除夕天氣／新年天氣／年宵花市】
 2026年農曆新年煙花匯演將於下周三、大年初二（18日）晚上8時在維多利亞港上空盛大上演，以「馬到功成耀香江」為主題，為馬年掀序幕。大年初二同為二十四節氣之一的「雨水」，天文台今日（9日）指出，當日大致多雲，初時局部地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，氣溫與年初一（17日）一樣，市區介乎19至23度。

▼2月6日　機場島櫻花海岸櫻花盛開▼

+19

．2月14日情人節天氣：氣溫介乎18至24度，吹東風3級，部分時間有陽光，早晚局部地區能見度較低。
．2月15日年廿八洗邋遢天氣：氣溫介乎19至25度，吹東風2至3級，早晚局部地區能見度較低。
．2月16日年廿九大除夕天氣：氣溫介乎19至24度，吹東風3至4級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。初時局部地區能見度較低。
．2月17日年初一天氣：氣溫介乎19至23度，吹東風4級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。
．2月18日年初二天氣：氣溫介乎19至23度，大致多雲，初時局部地區能見度較低。日間短暫時間有陽光。

天文台2月9日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫逐漸回升，2月14日情人節至2月17日年初一夕和暖。（天文台圖片）

天文台今日指，現時影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐步緩和，該區氣溫回升，而一股清勁的偏東氣流會在本週後期影響廣東沿岸，預料周末至下周初廣東地區天色大致良好，日間溫暖，早晚較為潮濕。
本周六2月14日情人節，部份時間有陽光，早晚局部地區能見度較低，日間溫暖，當日預測市區氣溫介乎18至24度，情人們慶祝更暖意洋溢。
至於下周二（17日）大年初一，本港大致多雲。早晚沿岸有薄霧。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19至23度。

雨水是二十四節氣的第二個節氣（每年2月18日至20日），標誌著春季開始與氣溫回升，冰雪消融，降雨量增多。天文台最新預測顯示，大年初二當日大致多雲，初時局部地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，氣溫與年初一相同樣，市區介乎19至23度。

▼2025年2月14日情人節市民花墟買花▼

+10
東北季候風今殺到氣溫急降　明早13度　大除夕最高24度近7年最暖天氣｜今日早晚沿岸有薄霧及微雨　日間最高25度　明晚顯著降溫天氣過山車｜天文台料明溫暖最高25度　周日降至13度　情人節22度天氣｜今早沿岸有薄霧　日間溫暖最高24度　周日跌至13度上環櫻花立春滿開　天文台料冷鋒周六殺到　市區氣溫一夜跌8度立春天氣｜今早清涼　初時有一兩陣微雨　日間最高21度立春後氣溫回升　天文台再調低周日預測　市區降至13度、一區8度天氣｜今早清涼市區約16度　日間大致天晴最高19度天氣過山車｜天文台料周五市區24度　周末一夜跌7度　周日14度
香港天文台
天氣
情人節
農曆新年