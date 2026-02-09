農曆年．情人節天氣｜天文台料初二「雨水」沒雨水　多雲下賞煙花

【天文台／HKO／明天的天氣／除夕天氣／新年天氣／年宵花市】

2026年農曆新年煙花匯演將於下周三、大年初二（18日）晚上8時在維多利亞港上空盛大上演，以「馬到功成耀香江」為主題，為馬年掀序幕。大年初二同為二十四節氣之一的「雨水」，天文台今日（9日）指出，當日大致多雲，初時局部地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，氣溫與年初一（17日）一樣，市區介乎19至23度。



▼2月6日 機場島櫻花海岸櫻花盛開▼



．2月14日情人節天氣：氣溫介乎18至24度，吹東風3級，部分時間有陽光，早晚局部地區能見度較低。

．2月15日年廿八洗邋遢天氣：氣溫介乎19至25度，吹東風2至3級，早晚局部地區能見度較低。

．2月16日年廿九大除夕天氣：氣溫介乎19至24度，吹東風3至4級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。初時局部地區能見度較低。

．2月17日年初一天氣：氣溫介乎19至23度，吹東風4級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

．2月18日年初二天氣：氣溫介乎19至23度，大致多雲，初時局部地區能見度較低。日間短暫時間有陽光。



天文台2月9日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫逐漸回升，2月14日情人節至2月17日年初一夕和暖。（天文台圖片）

天文台今日指，現時影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐步緩和，該區氣溫回升，而一股清勁的偏東氣流會在本週後期影響廣東沿岸，預料周末至下周初廣東地區天色大致良好，日間溫暖，早晚較為潮濕。

本周六2月14日情人節，部份時間有陽光，早晚局部地區能見度較低，日間溫暖，當日預測市區氣溫介乎18至24度，情人們慶祝更暖意洋溢。

至於下周二（17日）大年初一，本港大致多雲。早晚沿岸有薄霧。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19至23度。

雨水是二十四節氣的第二個節氣（每年2月18日至20日），標誌著春季開始與氣溫回升，冰雪消融，降雨量增多。天文台最新預測顯示，大年初二當日大致多雲，初時局部地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，氣溫與年初一相同樣，市區介乎19至23度。

▼2025年2月14日情人節市民花墟買花▼

