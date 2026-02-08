情人節農曆新年偏暖　天文台料周六最高24度　年初一或近8年最暖

【天文台／HKO／明天的天氣／除夕天氣／新年天氣／年宵花市】天文台今日（8日）指出，季候風會在本周中期逐步緩和，華南氣溫回升，預料一股清勁的偏東氣流會在本周後期影響廣東沿岸，稍為「微調」新年天氣預測，料2月14日（本周六）情人節及下周日（15日）年廿八早晚局部地區能見度較低，年廿八市區（以天文台尖沙咀總部計）日間升上25度，較昨日預測高一度。



天文台預測下周一（16日）年廿九大除夕初時局部地區能見度較低，市區氣溫介乎19至24度；到下周二（17日)年初一，大致多雲，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎19至23度，有可能是近八年最暖年初一。



▼2月6日 機場島櫻花海岸櫻花盛開▼



+ 19

．2月14日情人節天氣：氣溫介乎18至24度，吹東風3級，部分時間有陽光，早晚局部地區能見度較低。

．2月15日年廿八洗邋遢天氣：氣溫介乎18至25度，吹東風2至3級，早晚局部地區能見度較低。

．2月16日年廿九大除夕天氣：氣溫介乎19至24度，吹東風3至4級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。初時局部地區能見度較低。

．2月17日年初一天氣：氣溫介乎19至23度，吹東風4級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。



天文台2月8日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫逐漸回升，2月14日情人節至2月17日年初一夕和暖。（天文台圖片）

明天的天氣：市區早上氣溫14度 離岸及高地風力間中達7級

天文台今日（8日）指出，一股達強風程度的東北季候風會在明日（9日）影響華南沿岸，該區早上相當清涼，而一道雲帶會在未來一兩日覆蓋廣東。預測市區明日氣溫最低14度，日間最高17度，吹東風5級，離岸及高地間中達7級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，天氣清涼。

天文台自動分區天氣預報顯示，2月9日早上7時天文台尖沙咀總部氣溫降至14度，其他區降至12度或以下，北區打鼓嶺只有10度。（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，明早7時天文台尖沙咀總部氣溫降至14度，其他區降至12或13度，將軍澳、沙田及大埔跌至12度，上水、石崗及流浮山降至11度，北區打鼓嶺只有10度。

天文台2月8日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎14至25度。（天文台圖片）

「黑色星期五」部分時間有陽光 最高22度

天文台預測周二（11日）仍然清涼，市區氣溫介乎16至21度，吹東風4級，初時5級，大致多雲，初時有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗。到周三（12日）氣溫回升至介乎18至24度，大致多雲，日間部分時間有陽光。

天文台指季候風會在本周中期逐步緩和，華南氣溫回升，預料一股清勁的偏東氣流會在本週後期影響廣東沿岸。九天天氣預報顯示，周四（12日）及周五（13日）氣溫稍回落，介乎17至22度，周四吹東至東北風4至5級，短暫時間有陽光，「黑色星期五」吹東風4級，初時離岸間中5級，部分時間有陽光。

天文台2月8日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度大致在60%至90%。（天文台圖片）

情人節及年廿八料早晚局部地區能見度較低 最高24至25度

本周六2月14日情人節，天文台預測部分時間有陽光，早晚局部地區能見度較低，市區氣溫介乎18至24度。下周日（15日）為年廿八，習俗「洗邋遢」，預測相對和暖，氣溫介乎19至25度，同樣部分時間有陽光，早晚局部地區能見度較低。

▼2025年2月14日情人節市民花墟買花▼



+ 10

下周一料最高24度 或是七年最暖大除夕

天文台預測下周一（16日）年廿九大除夕大致多雲，日間短暫時間有陽光，初時局部地區能見度較低，吹東風3至4級，市區氣溫介乎19至24度，有可能是2019年大除夕錄得25.5度以來，近七年最暖大除夕。今年沒有年三十。

天文台今發出年初一天氣預測，料吹東風4級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19至23度，有可能是2018年2月16日年初一錄得24.8度以來，近八年最暖年初一。