天文台今錄26.9度　平2010年最高溫年廿八紀錄　料明27度最暖除夕

天文台今日（15日）下午錄得最高氣溫攝氏26.9度，平了有紀錄以來年廿八的最高溫紀錄。天文台預測明日（16日）氣溫仍然介乎21至27度，有機會打破2019年除夕的25.5度，創自1953年除夕錄得27.8度後，近72年最暖的除夕。年初一則會降溫，介乎18至22度。



▼2月10日 市面不少地方洋溢新年氣氛▼



農曆新年將至，灣仔利東街（俗稱喜帖街）增添了新春裝飾，2月10日有市民及旅客觀賞及拍攝。 （資料圖片/梁鵬威攝）

天文台今日下午錄得最高氣溫26.9度，追平2010年的紀錄，成為最暖年廿八之一。 天文台指，廣東地區風勢微弱，天色普遍晴朗，本港下午天氣溫暖。

天文台預計，本港明日晚沿岸有薄霧及有一兩陣微雨。明早最低氣溫約21度。日間部分時間有陽光及相當溫暖，市區最高氣溫約27度，新界再高兩三度。根據天文台紀錄，目前除夕最高氣溫紀錄是1953年，錄得27.8度，其次是2019年的25.5度。若今年除夕錄得27度，將成為近72年最暖的除夕。

天文台預計，年初一初時有一兩陣微雨及風勢頗大，氣溫稍為下降，介乎18至22度。年初二及年初三早上清涼。隨後兩三日日間溫暖。

