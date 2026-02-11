情人節除夕天氣｜周六日間溫暖　東北季候風年廿九抵港　料有微雨

【天文台／HKO／明天的天氣／情人節／除夕天氣／新年天氣／年宵花市】天文台今日（11日）指出，一股清勁的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，周六2月14日情人節至下周一（16日）年廿九大除夕部分時間有陽光，日間溫暖；不過預料一股清勁至強風程度的東北季候風也會在年廿九開始，逐漸影響廣東沿岸，年初一（17日）及年初二（18日）大致多雲，風勢頗大，天氣稍涼。



九天天氣預報顯示，料大除夕早晚沿岸有薄霧，亦有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及溫暖，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎19至24度。



▼2月10日 市面不少地方洋溢新年氣氛▼



農曆新年將至，灣仔利東街（俗稱喜帖街）懸掛了大大小小的紅色和黃色燈籠，2月10日有不少市民及旅客專程到來觀賞及打卡。 （梁鵬威攝）

．2月14日情人節天氣：氣溫介乎18至24度，吹東至東北風3級。部分時間有陽光。日間溫暖。

．2月15日年廿八洗邋遢天氣：氣溫介乎19至25度，吹東至東北風2至3級。部分時間有陽光。早晚沿岸有薄霧。日間溫暖。

．2月16日年廿九大除夕天氣：氣溫介乎19至24度，吹微風2級，漸轉東風4至5級。大致多雲。早晚沿岸有薄霧，亦有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及溫暖。

．2月17日年初一天氣：氣溫介乎18至22度，吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級。大致多雲。

．2月18日年初二天氣：氣溫介乎17至22度，吹東至東北風4級，間中5級。大致多雲。日間短暫時間有陽光。

．2月19日年初三天氣：氣溫介乎17至22度，吹東北風4級，初時離岸間中5級。大致多雲。日間部分時間有陽光。

．2月20日年初四天氣：氣溫介乎18至23度，吹東北風3至4級。大致多雲。日間部分時間有陽光。



天文台表示，一股清勁的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。隨着該偏東氣流在周末期間緩和，廣東地區日間溫暖，早晚較為潮濕。預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在下周初至中期影響華南，該區天氣稍涼，雲量增多。

明天的天氣：大致多雲 日間部分時間有陽光

天文台預測明日（12日）吹東風4至5級，大致多雲，日間部分時間有陽光，市區氣溫介乎18至22度；周五（13日）最高23度，料吹東風4級，初時離岸間中5級，部分時間有陽光。

天文台2月11日下午4時半更新九天天氣預報，料本周和暖，新年期間氣溫稍為下降，雲量增多。（天文台圖片）

情人節和暖最高24度 年廿八最高25度 早晚沿岸有薄霧

周六2月14日是情人節，天文台預測較為和暖，市區氣溫介乎18至24度，部分時間有陽光。下周日（15日）年廿八更和暖，氣溫最高25度，吹東至東北風2至3級，部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧。

天文台2月11日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎17至25度。（天文台圖片）

天文台2月11日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日濕度較為偏高。(天文台圖片）

大除夕風力漸轉大風 早晚沿岸有薄霧

受南下東北季候風影響，天文台預測下周一（16日）年廿九大除夕吹微風2級，漸轉東風4至5級，大致多雲，早晚沿岸有薄霧，亦有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫介乎19至24度。

天文台料年初一（17日）至三（19日）氣溫介乎17至22度。年初一吹東至東北風4級，間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光；年初二吹東至東北風4級，間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光；年初三吹東北風4級，初時離岸間中5級，大致多雲，日間部分時間有陽光。

農曆新年將至，灣仔太原街一帶的攤檔，改賣賀年花卉及揮春，吸引市民購買。 （梁鵬威攝）

天文台料年初四（20日）吹東北風3至4級，大致多雲，日間部分時間有陽光；氣溫介乎18至23度，稍為回升。

