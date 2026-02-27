天氣｜今日有幾陣驟雨　早晚沿岸有霧　日間最高24度

與廣闊低壓槽相關的驟雨正影響華南，而一道雲帶正覆蓋廣東沿岸。天文台指出，本港今早（2月27日）沿岸有霧，橫瀾島的能見度下降至500米以下。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，早晚沿岸有霧，日間最高氣溫約24度，相對濕度最高100%；吹輕微至和緩東至東南風。天文台展望，明日（28日）有幾陣驟雨，初時驟雨較多，稍後東風增強。隨後一兩日仍有幾陣驟雨，天氣潮濕。



圖為截至2月27日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

將受東北季候風影響 下周中至後期稍涼

天文台指出，受一道廣闊低壓槽影響，今明兩日華南間中有驟雨，局部地區有雷暴。而一股達強風程度的偏東氣流會在周末影響廣東沿岸。隨著該偏東氣流在下周初被一股潮濕的偏南氣流取代，華南沿岸仍有幾陣驟雨，日間溫暖。預料東北季候風及其補充會在下周中至後期為華南帶來幾陣雨，該區天氣稍涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月27日凌晨2時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周五均有雨 元宵節氣溫稍降及有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（28日）至下周五（3月6日）均大致多雲有雨。其中明日有幾陣驟雨，初時驟雨較多，局部地區可能有雷暴，料介乎20至22度。 下周日（3月1日）有一兩陣驟雨。早晚沿岸有薄霧，下午短暫時間有陽光，料在21至25度之間。

下周一（3月2日）及下周二（3月3日）的元宵節均有幾陣驟雨。其中下周一部份地區能見度頗低，日間部份時間天色明朗，介乎22至26度。元宵節料初時局部地區有雷暴，最低氣溫19度，較前一天最高相差7度，最高則為24度。

下周三（3月4日）至下周五均有一兩陣雨，同介乎18至22度；其中下周四（3月5日）為二十四節氣「驚蟄」。 下周六（3月7日）仍大致多雲，日間部份時間天色明朗，氣溫進一步回落至17至21度。