天氣｜今日有一兩陣微雨　初時部份地區能見度頗低　日間最高23度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區及南海北部。天文台預測，本港今日（2月26日）大致多雲，有一兩陣微雨，初時部份地區能見度頗低，氣溫介乎19至23度；吹和緩偏東風，初時風勢清勁。



天文台展望，明日（27日）有幾陣驟雨。星期六（28日）初時驟雨較多，稍後東風增強。隨後一兩日仍有幾陣驟雨，天氣潮濕。



圖為截至2月26日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

將有東北季候風 下周中期氣溫稍降

天文台指出，一股清勁的偏東氣流會在今日影響華南沿岸，該區早晚潮濕。預料受低壓槽影響，接近周末至下周初廣東間中有驟雨，局部地區有雷暴。而一股東北季候風會在下周中期為華南帶來幾陣雨，氣溫稍為下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月26日清晨5時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周四均有雨 元宵節氣溫稍降及有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）至下周四（3月5日）均大致多雲及有雨。其中明日大致多雲，有幾陣驟雨，部份地區能見度較低，料介乎21至25度。周六（28日） 多雲，間中有驟雨，局部地區可能有雷暴，料在21至23度之間。下周日（3月1日）有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，日間短暫時間有陽光，料介乎21至25度。

下周一（3月2日）及下周二（3月3日）的元宵節均有幾陣驟雨，其中下周一料初時部份地區能見度較低，介乎22至25度。元宵節料初時局部地區有雷暴，最低氣溫19度，較前一天最高相差6度，最高則為24度。下周三（3月4日）及下周四均有一兩陣雨，最低氣溫分別18及19度，最高分別22及23度。 下周五（3月6日）仍大致多雲，料在19至24度之間。