天文台料初春波譎雲詭　周六或落今年首場顯著降雨　下周或現颮線

【天文台／HKO／明天的天氣／元宵天氣／月食】春季下周日（3月1日）開始，天文台周四（2月26日）指出，一道低壓槽已在華中形成，其南側較暖濕的偏南氣流在周六（2月28日)，與偏東氣流相遇形成輻合區，有利對流及降雨發展，並有可能為香港帶來本年度首場較為顯著的降雨，不過雨區實際影響的時間和位置仍存在不確定性。



到下周會有東北季候風碰上偏南氣流，有可能形成冷鋒。天文台指如果大氣低層有風切變及大氣不穩定度高等中尺度氣象條件的配合，更有可能出現雷暴甚或俗稱「石湖風」的颮線等強對流天氣，提醒市民留意下周天氣。



▼2025年9月18日 突然下雨 有市民急步避雨▼



+ 5

一道低壓槽今在華中形成 未來一兩日華南間中有驟雨

天文台科學主任(梁宇霆 林家輝 郭于庭 黃子鈞)周四（2月26日）在網頁「天氣隨筆」發表題為《馬躍春雨至》文章，指出

．廣闊低壓槽會在未來一兩日影響華南，該區天氣漸轉不穩定。本港方面，今日（2月27日)及周六(2月28日)有幾陣驟雨，而周六初時驟雨較多，局部地區可能有雷暴。

．受一股潮濕的偏南氣流影響，下周初華南沿岸仍有幾陣驟雨，日間溫暖。

．預料受東北季候風影響，下周中至後期華南天氣稍涼。



一道低壓槽周四已在華中形成 未來一兩日華南有驟雨及雷暴

文章指出，從周四的地面天氣圖分析可見（下圖左），一道低壓槽已在華中形成，與該低壓槽相關的雷雨帶在下午影響華南北部（下圖右）。預料隨著該低壓槽向南移動，未來一兩日華南間中有驟雨，局部地區有雷暴。

2月26日地面天氣圖分析，顯示一道低壓槽已在華中形成。右：與該低壓槽相關的雷雨帶在下午影響華南北部（下午2時的大範圍雷達圖像，來源：中國氣象局）。(天文台圖片）

偏東氣流與低壓槽周六珠江口相遇帶來降雨 雨區位置仍不確定

文章提到，一股偏東氣流會在周六（2月28日）逐漸影響廣東沿岸，並在珠江口一帶與低壓槽南側較暖濕的偏南氣流相遇形成輻合區。兩股氣團的匯聚會強迫氣流抬升，有利對流及降雨發展，並有機會為香港帶來本年度首場較為顯著的降雨。

不過由於對流天氣具一定的隨機性，雨區實際影響的時間和位置仍存在不確定性。預料偏東氣流會在周六稍後增強，隨著輻合區向西移離，影響珠江口一帶的驟雨會逐步減弱。

偏東氣流與偏南氣流會在周末於珠江口一帶匯聚，並有利對流天氣發展。天文台圖片）

東北季候風下周中至後期影響華南 可能形成冷鋒

文章指出，隨着偏東氣流被一股偏南氣流取代，下周初華南沿岸天氣潮濕，日間溫暖，仍有幾陣驟雨；預料東北季候風會在下周中至後期影響華南。當東北季候風碰上偏南氣流，兩者氣溫差異足夠大的情況下，有可能形成冷鋒。

如2個氣象條件配合 可能出現雷暴甚或颮線等強對流天氣

如果大氣低層有風切變及大氣不穩定度高等中尺度氣象條件的配合，更有可能出現雷暴甚或颮線等強對流天氣。然而，不同電腦模式對東北季候風抵達的時間存在分歧，因此與其相關雨區影響的時間及位置仍不確定。

電腦模式對下周初降雨區的時間及位置仍存在分歧。（天文台圖片）

颮線俗稱「石湖風」 是由多個雷暴區或雷暴單體組成強烈雷雨帶

「石湖風」為颮線引致陣風的俗稱，天文台文章介紹，此詞在珠江三角洲一帶流傳甚久，但起源則無法稽考，一般是指從北面突然吹襲的狂風暴雨。

颮線是由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶。除了大雨及猛烈雷暴外，颮線移動快速及破壞力強，所經之處更會出現風向突變和風速急增的現象，相關連的狂風可達每小時百多公里，部分颮線亦會夾雜著冰雹及龍捲風。

2005年5月9日的雷達圖像。兩圖均顯示颮線正經過香港，並呈現相類似彎弓形的強烈回波。（天文台圖片）

2001年5月9日的雷達圖像。兩圖均顯示颮線正經過香港，並呈現相類似彎弓形的強烈回波。（天文台圖片）

颮線通常在春末夏初伴隨冷鋒或低壓槽出現

天文台指出，影響華南及其沿岸海域的颮線通常會在春末夏初時伴隨著南下的冷鋒或低壓槽出現。另外，當熱帶氣旋靠近華南時，其前沿的雨帶也有時會出現颮線。颮線在雷達上的回波看似一條狹窄的強烈雨帶，有時會像弧形的彎弓，寬約十至數十公里，長度則由數十到數百公里不等。

當颮線在2005年5月9日橫過香港時，葵涌之陣風在數分鐘內由低於每小時15公里急增至每小時135公里。（天文台圖片）

從香港在2005年5月9日之地面風分佈圖所見，當颮線經過時風向由西南風迅速變為西北風（紅色虛線為風向切變線）。（天文台圖片）

2005年5月9日葵涌錄得時速135公里陣風 貨櫃被吹倒致一死兩傷

過去部分經過香港的颮線也為本地帶來傷亡及經濟損失，天文台指出，2005年5月9日影響本港的強烈颮線便是一例。當時，葵涌錄得高達每小時135公里的陣風，部分在該區貨櫃碼頭的貨櫃被吹倒，導致一人死亡，兩人受傷。本港當日亦有超過100宗樹木及棚架倒塌報告。巧合地，於之前四年同一日、即2001年5月9日，香港同樣受到颮線的吹襲，當時葵涌區貨櫃碼頭亦有50個貨櫃被吹倒。

與颮線相關的狂風大雨亦會對海上或江中的船隻構成重大威脅。在珠江口附近就分別於1980、1983及1985年發生渡輪在颮線的狂風暴雨下翻沉的慘劇，共造成數百人死亡。

2019年4月20日雷達圖可見，雷雨帶呈長條狀，是典型的颮線。（天文台FB圖片）

受東北季候風影響，下周中至後期天氣稍涼。

天文台預測下周中期氣溫會稍為下降。（天文台圖片）

下周日早晚沿岸有薄霧 周一氣溫介乎22至26度

天文台預測周五（2月27日)大致多雲，有幾陣驟雨，早晚部分地區能見度較低，市區氣溫介乎20至24度；周六（2月28日）天氣差，吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，局部地區可能有雷暴，氣溫稍跌至介乎20至22度。

天文台預測下周日（3月1日）吹東至東南風3至4級，初時間中5級；大致多雲，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，下午短暫時間有陽光，市區氣溫介乎21至25度。到下周一(２日）吹南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨；部分地區能見度頗低，日間部分時間天色明朗，氣溫稍升，介乎22至26度。

天文台2月26日下午4時半更新九天天氣預報，料3月初先溫暖，中後期稍涼。（天文台圖片）

天文台2月26日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎17至26度。（天文台圖片）

下周二元宵節多雲有幾陣驟雨 初時局部地區有雷暴

下周二（3日）為正月十五元宵節，天文台料天公不造美，吹北至東北風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，氣溫介乎19至24度。下周三( 4日）氣溫介乎18至22度，下限較元宵節日間低6度，吹東至東北風4級，離岸5級，大致多雲，有一兩陣雨。

下周四（5日)為驚蟄，傳統會到鵝頸橋打小人，天文台預測當日大致多雲，有一兩陣雨，吹東至東北風4級，離岸5級，氣溫介乎18至22度。

天文台預測下周五 ( 6日）及六（7日)仍然較清涼，吹北至東北風4級，間中5級；下周五大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎18至22度，下周六大致多雲，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎17至21度，為未來九日最低。