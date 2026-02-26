天氣過山車｜下周初最高26度　元宵後降溫　驚蟄打小人後低見17度

春季下周日（3月1日）開始，天文台今日（2月26日）表示，偏東氣流在下周初被一股潮濕的偏南氣流取代，華南沿岸仍有幾陣驟雨，日間溫暖，下周一（3月2日)市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高26度；下周二（3月3日)日為正月十五元宵節，料大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，相信晚上較難看到月全食，無緣看到「元宵血月」天文現象。



天文台預料東北季候風及其補充會在下周中至後期為華南帶來幾陣雨，天氣稍涼，氣溫由元宵翌日起稍為回落，下周四（3月5日）二十四節氣「驚蟄」氣溫介乎18至22度，到下周六（7日）降至最低17度。



▼2月10日 維港上空「開天」▼



+ 4

一道低壓槽今在華中形成 未來一兩日華南間中有驟雨

天文台科學主任(梁宇霆 林家輝 郭于庭 黃子鈞)今日（2月26日）在網頁「天氣隨筆」發表題為《馬躍春雨至》文章，指出廣闊低壓槽會在未來一兩日影響華南，該區天氣漸轉不穩定。

文章指出，從今早的地面天氣圖分析可見（下圖左），一道低壓槽已在華中形成，與該低壓槽相關的雷雨帶在下午影響華南北部（下圖右）。預料隨著該低壓槽向南移動，未來一兩日華南間中有驟雨，局部地區有雷暴。

2月26日地面天氣圖分析，顯示一道低壓槽已在華中形成。右：與該低壓槽相關的雷雨帶在下午影響華南北部（下午2時的大範圍雷達圖像，來源：中國氣象局）。(天文台圖片）

偏東氣流與低壓槽周六珠江口相遇形成輻合區 料帶來首場顯著降雨

文章提到，一股偏東氣流會在周六（2月28日）逐漸影響廣東沿岸，並在珠江口一帶與低壓槽南側較暖濕的偏南氣流相遇形成輻合區。兩股氣團的匯聚會強迫氣流抬升，有利對流及降雨發展，並有機會為香港帶來本年度首場較為顯著的降雨。

不過由於對流天氣具一定的隨機性，雨區實際影響的時間和位置仍存在不確定性。預料偏東氣流會在周六稍後增強，隨著輻合區向西移離，影響珠江口一帶的驟雨會逐步減弱。

偏東氣流與偏南氣流會在周末於珠江口一帶匯聚，並有利對流天氣發展。天文台圖片）

明天的天氣：有幾陣驟雨 周六局部地區可能有雷暴

天文台預測明日（2月27日)大致多雲，有幾陣驟雨，早晚部分地區能見度較低，市區氣溫介乎20至24度；周六（2月28日）天氣差，吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，局部地區可能有雷暴，氣溫稍跌至介乎20至22度。

天文台2月26日下午4時半更新九天天氣預報，料3月初先溫暖，中後期稍涼。（天文台圖片）

當東北季候風碰上偏南氣流可能形成冷鋒 可能出現雷暴甚或颮線

科學主任指出，隨着偏東氣流被一股偏南氣流取代，下周初華南沿岸天氣潮濕，日間溫暖，仍有幾陣驟雨；預料東北季候風會在下周中至後期影響華南。當東北季候風碰上偏南氣流，兩者氣溫差異足夠大的情況下，有可能形成冷鋒。

如果大氣低層有風切變及大氣不穩定度高等中尺度氣象條件的配合，更有可能出現雷暴甚或颮線等強對流天氣。然而，不同電腦模式對東北季候風抵達的時間存在分歧，因此與其相關雨區影響的時間及位置仍不確定。受東北季候風影響，下周中至後期天氣稍涼。

電腦模式對下週初降雨區的時間及位置仍存在分歧。（天文台圖片）

天文台2月26日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎17至26度。（天文台圖片）

下周日早晚沿岸有薄霧 周一氣溫介乎22至26度

天文台預測下周日（3月1日）吹東至東南風3至4級，初時間中5級；大致多雲，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，下午短暫時間有陽光，市區氣溫介乎21至25度。到下周一(２日）吹南風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨；部分地區能見度頗低，日間部分時間天色明朗，氣溫稍升，介乎22至26度。

▼2月12日 元宵綵燈展亮燈▼



+ 9

下周二元宵節多雲有幾陣驟雨 初時局部地區有雷暴

下周二（3日）為正月十五元宵節，天文台料天公不造美，吹北至東北風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，氣溫介乎19至24度。下周三( 4日）氣溫介乎18至22度，下限較元宵節日間低6度，吹東至東北風4級，離岸5級，大致多雲，有一兩陣雨。

下周四驚蟄 外出去打小人要記得帶雨傘

下周四（5日)為驚蟄，傳統會到鵝頸橋打小人，天文台預測當日大致多雲，有一兩陣雨，吹東至東北風4級，離岸5級，氣溫介乎18至22度。

▼ 2025月3月5日驚蟄習俗打小人▼



+ 8

九天天氣預報顯示，未來數日相對濕度較高，明日至下周一最高95%，下周二起最高90%，要到下周六才較乾，介乎60%至85%。

天文台2月26日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日甚潮濕，相對濕度最高95%。（天文台圖片）

天文台預測下周五 ( 6日）及六（7日)仍然較清涼，吹北至東北風4級，間中5級；下周五大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎18至22度，下周六大致多雲，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎17至21度，為未來九日最低。

天文台預測下周中期氣溫會稍為下降。（天文台圖片）

元宵節料多雲有幾陣雨 難看到月全食

下周二（3日）為正月十五元宵節，今年元宵節較為特別，傍晚至晚上本港上空將再次出現月全食，可以肉眼直接觀賞月全食過程，面向東方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食。不過按現時預測，當日大致多雲，有幾陣驟雨，較大可能看不到。

香港天文台表示，今年的元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食。（天文台圖片）

2021年5月26日晚月食期間，「超級血月」終衝破雲層，高掛半空。（盧翊銘攝）

2021年5月26日晚月食期間，「超級血月」終衝破雲層，高掛半空。（盧翊銘攝）

下次要在港看到月全食 要等到2028年除夕

根據太空館資料，這次月全食過後，在本港只會有機會看到兩次半影月食和一次月偏食，下次出現月全食要等到2028月12月31日除夕晚上。

月亮將「帶食而出」 「血月」維持一小時

天文台本月20日公布，今次月食會在月出前開始，因此月亮會「帶食而出」。當晚月出時間為下午6時22分，月出前部分月球已經進入地球本影。下午7時4分，月球完全進入地球本影，即月全食開始。食甚時間為下午7時34分，至下午8時3分月球開始離開地球本影。

月全食階段歷時59分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，而是會呈現暗紅色，即所謂的「血月」。天文台解釋，因太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上。整個月食的過程會在下午10時25分完結。

▼2021年5月26日，本港上空現「超級血月」▼



+ 9

按天文台上周公布，市民可於3月3日晚上透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播網頁觀賞是次月食過程。

另外，香港太空館當晚將舉行觀測月全食的活動，館方先在演講廳舉辦「月食學堂」，向參加者介紹是次月食的階段和相關天文知識；之後會到天台進行「月食觀測」，參加者可目視和使用天文望遠鏡觀測月食。

▼2022年本港11月8日 月全食與「月掩天王星」同時上演▼



▼2021年5月26日，本港上空現「超級血月」▼



+ 12

▼2018年7月27日，火星大衝遇上月全食▼

