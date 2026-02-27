天文台料一道冷鋒下周二元宵橫過本港　風勢增強或有雷暴和石湖風

【石湖風／天文台／HKO／明天的天氣／元宵天氣／月食／驚蟄／打小人】天文台今日（2月27日）預料一道冷鋒會在下周二（3月3日）正月十五元宵節橫過廣東沿岸，該區風勢增強及有驟雨，初時局部地區可能有雷暴。天文台昨（26日)指出，如果大氣低層有風切變及大氣不穩定度高等中尺度氣象條件的配合，更有可能出現俗稱「石湖風」的颮線等強對流天氣。當晚本港上空會出現月全食，按目前預測將難以看到這個「元宵血」天文現象。



九天天氣預告顯示，天文台預測下周一市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高26度，元宵節當日由最高24度逐漸回落，翌日（3月4日）早上降至最低18度，下周四（3月5日）二十四節氣「驚蟄」後兩日，最低跌至17度，料由3月8日三八婦女節起回升。



明天的天氣：多雲有幾陣驟雨 早晚能見度較低

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在明日（2月28日）為華南帶來幾陣驟雨，同時一股達強風程度的偏東氣流會抵達廣東沿岸；隨著該偏東氣流被一股潮濕的偏南氣流取代，星期日及星期一（3月1日及2日）華南早晚沿岸有霧，日間溫暖。

天文台預測明日吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，多雲，有幾陣驟雨，早晚能見度較低，氣溫介乎20至22度。

周日春季開始 下午短暫時間有陽光 下周一最高26度

周日（3月1日）春季開始，天文台預測吹東至東南風3至4級，初時間中5級，漸轉南風3級；大致多雲，初時有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧，下午短暫時間有陽光，氣溫上升至介乎21至25度。下周一（3月2日）更和暖，預測介乎23至26度，吹南風2至3級，大致多雲，早晚有幾陣驟雨，部分地區能見度頗低，日間部分時間天色明朗。

天文台2月27日上午11時半更新九天天氣預報，料3月初先溫暖，中後期稍涼。（天文台圖片）

下周二元宵節多雲有雨 料無緣看到「元宵血月」

天文台預料一道冷鋒會在下周二（3月3日）元宵節橫過廣東沿岸，該區風勢增強及有驟雨，下周中至後期氣溫逐漸下降。

九天天氣預告顯示，元宵節當日大致多雲，有幾陣驟雨，北至東北風4至5級，初時局部地區可能有雷暴，市區氣溫會由日間最高24度，逐漸降至19度。

今年元宵節較為特別，傍晚至晚上本港上空將再次出現月全食，可以肉眼直接觀賞月全食過程，面向東方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食，在全食時間可看到月球變成紅色的「元宵血月」。不過按現時預測，當日看不到的機會不大。

香港天文台表示，今年的元宵佳節正月十五（3月3日，周二）傍晚至晚上，本港上空將再次出現月全食。（天文台圖片）

太空館表示，上一次元宵節出現月食是2017年2月11日的半影月食。若錯過今年元宵節月食，將要等到2027年2月21日才能觀賞到半影月食（2月20日為元宵正日），之後要等到2036年2月12日凌晨才會有另一次元宵月全食（2月11日為元宵正日）。

兩條件符合 元宵節當日可能出現雷暴甚或「石湖風」

天文台科學主任(梁宇霆 林家輝 郭于庭 黃子鈞)昨日（2月26日）在網頁「天氣隨筆」發表題為《馬躍春雨至》文章，指出當東北季候風碰上偏南氣流，兩者氣溫差異足夠大的情況下，有可能形成冷鋒，至今日已確定冷鋒會形成。

文章指出，下周二元宵節當日，如果大氣低層有風切變及大氣不穩定度高等中尺度氣象條件的配合，更有可能出現雷暴甚或，甚或俗稱「石湖風」的颮線等強對流天氣。然而，不同電腦模式對東北季候風抵達的時間存在分歧，因此與其相關雨區影響的時間及位置仍不確定。受東北季候風影響，下周中至後期天氣稍涼。

電腦模式對下週初降雨區的時間及位置仍存在分歧。（天文台圖片）

下周四「驚蟄」多雲和有一兩陣微 氣溫介乎18至22度

天文台預測下周三（3月4日）起降溫，吹東至東北風4至5級，市區氣溫介乎18至22度，大致多雲，有一兩陣雨。下周四（3月5日）「驚蟄」天氣相若，吹東至東北風4級，間中5級，大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫同樣介乎18至22度。

天文台2月27日上午11時半更新九天天氣預報，料3月初先溫暖，中後期稍涼。（天文台圖片）

下周五及六最低17度 三八婦女節氣溫回升

天文台預測下周五及六（3月6日及7日）仍然較清涼，氣溫介乎17至22度。下周五吹北至東北風4級，間中5級，大致多雲，日間部分時間天色明朗；下周六吹東至東北風4至5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

至再下個周日、即3月8日三八婦女節，氣溫回升，介乎18至23度，吹東風4至5級，離岸間中6級，短暫時間有陽光。

天文台2月27日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日甚潮濕，相對濕度最高95%。（天文台圖片）

