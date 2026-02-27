石湖風是什麼？天文台料若條件配合　下周或現可致狂風暴雨石湖風

【天文台／HKO／明天的天氣／石湖風／颮線】天文台最新九天天氣預報出爐，預計一道廣闊低壓槽會在明日（28日）為華南帶來幾陣驟雨，而一股達強風程度的偏東氣流會抵達廣東沿岸。隨著該偏東氣流被一股潮濕的偏南氣流取代，星期日（3月1日）及下星期一（3月2日）華南早晚沿岸有霧，而預料一道冷鋒會在下周二（3月3日）橫過廣東沿岸，該區風勢增強及有驟雨。



天文台在《天氣隨筆》文章提到，預料東北季候風會在下周中至後期影響華南，當東北季候風碰上偏南氣流，兩者氣溫差異足夠大的情況下，有機會形成冷鋒。如果大氣低層有風切變及大氣不穩定度高等中尺度氣象條件的配合，更有可能出現雷暴甚或颮線等強對流天氣。



文章提到的颮線所引致的陣風又俗稱「石湖風」，颮線是由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶，除了大雨及猛烈雷暴外，移動快速及破壞力強。所經之處更或會出現風向突變和風速急增的現象，相關連的狂風可達每小時百多公里。



2025年9月18日 突然下雨 有市民急步避雨





什麼是石湖風？

「石湖風」為颮線引致陣風的俗稱，天文台文章介紹，此詞在珠江三角洲一帶流傳甚久，但起源則無法稽考，一般是指從北面突然吹襲的狂風暴雨。

石湖風會引起什麼現象？

颮線是由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶。除了大雨及猛烈雷暴外，颮線移動快速及破壞力強，所經之處更會出現風向突變和風速急增的現象，相關連的狂風可達每小時百多公里，部分颮線亦會夾雜著冰雹及龍捲風。

什麼條件配合才可能出現颮線（石湖風）等強對流天氣？

如果大氣低層有風切變及大氣不穩定度高等中尺度氣象條件的配合，更有可能出現雷暴甚或颮線等強對流天氣。然而，不同電腦模式對東北季候風抵達的時間存在分歧，因此與其相關雨區影響的時間及位置仍不確定。

電腦模式對下周初降雨區的時間及位置仍存在分歧。（天文台圖片）

偏東氣流與偏南氣流會在周末於珠江口一帶匯聚，並有利對流天氣發展。天文台圖片）

石湖風/颮線通常在什麼月份出現？

天文台指出，影響華南及其沿岸海域的颮線通常會在春末夏初時伴隨著南下的冷鋒或低壓槽出現。另外，當熱帶氣旋靠近華南時，其前沿的雨帶也有時會出現颮線。颮線在雷達上的回波看似一條狹窄的強烈雨帶，有時會像弧形的彎弓，寬約十至數十公里，長度則由數十到數百公里不等。

當颮線在2005年5月9日橫過香港時，葵涌之陣風在數分鐘內由低於每小時15公里急增至每小時135公里。（天文台圖片）

從香港在2005年5月9日之地面風分佈圖所見，當颮線經過時風向由西南風迅速變為西北風（紅色虛線為風向切變線）。（天文台圖片）

香港吹過石湖風嗎？

過去部分經過香港的颮線也為本地帶來傷亡及經濟損失，天文台指出，2005年5月9日影響本港的強烈颮線便是一例。當時，葵涌錄得高達每小時135公里的陣風，部分在該區貨櫃碼頭的貨櫃被吹倒，導致一人死亡，兩人受傷。本港當日亦有超過100宗樹木及棚架倒塌報告。巧合地，於之前四年同一日、即2001年5月9日，香港同樣受到颮線的吹襲，當時葵涌區貨櫃碼頭亦有50個貨櫃被吹倒。

與颮線相關的狂風大雨亦會對海上或江中的船隻構成重大威脅。在珠江口附近就分別於1980、1983及1985年發生渡輪在颮線的狂風暴雨下翻沉的慘劇，共造成數百人死亡。

2019年4月20日雷達圖可見，雷雨帶呈長條狀，是典型的颮線。（天文台FB圖片）

受東北季候風影響，下周中至後期天氣稍涼。

天文台預測下周中期氣溫會稍為下降。（天文台圖片）

明日的天氣為何？

至於天文台最新九天天氣預報顯示，一道廣闊低壓槽會在明日為華南帶來幾陣驟雨。同時，一股達強風程度的偏東氣流會抵達廣東沿岸。隨著該偏東氣流被一股潮濕的偏南氣流取代，星期日及星期一華南早晚沿岸有霧，日間溫暖。預料一道冷鋒會在下周二橫過廣東沿岸，該區風勢增強及有驟雨，下周中至後期氣溫逐漸下降。

3.5「驚蟄」或微雨中打小人 市區跌至最低18度

天文台預計明日有幾陣驟雨，稍後東風增強，市區氣溫介乎20至22度。星期日及星期一天氣潮濕，早晚沿岸有薄霧。下星期二轉吹東北風，氣溫稍為下降，到下周四（5日）廿四節氣之一的「驚蟄」，除了打小人會有一兩陣微雨外，市區最低氣溫會降至18度，隨後兩日更跌至只有17度。