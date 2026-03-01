冷鋒周一稍後至周二初時橫過香港 一夜跌8度 天文台料或有雷暴
撰文：倪清江
出版：更新：
【石湖風／天文台／HKO／明天的天氣／元宵天氣／月食／驚蟄／打小人】天文台今日（3月1日）表示，預料一道冷鋒會在明日（2日，星期一）稍後至星期二(3日）初時橫過華南沿岸，該區氣溫會稍為下降，預測明日稍後至周二初時有幾陣驟雨及可能有雷暴；市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）會由明日日間最高25度，到周二早上降至17度，一夜跌8度。
天文台早前指出，如果大氣低層有風切變及大氣不穩定度高等中尺度氣象條件的配合，周二更有可能出現俗稱「石湖風」的颮線等強對流天氣。周二為正月十五元宵節，當日傍晚會出現月全食，預測當日大致多雲，間中有驟雨，能夠看到的機會不大；周四（5日）為二十四節氣「驚蟄」，預測初時有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗。
明天的天氣：稍後有幾陣驟雨及可能有雷暴
天文台表示，受一股潮濕的偏南氣流影響，廣東沿岸明早（2日）有霧，日間溫暖，預料一道冷鋒會在明日稍後至星期二（3日）初時橫過華南沿岸。預測天氣變化大，吹南至東南風3級，稍後漸轉東北風4級，大致多雲，早上有一兩陣微雨，部分地區有霧，日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及可能有雷暴。
氣溫方面，市區日間最高25度，晚上跌至21度，相對濕度介乎75%至95%。
+3
+3
周二元宵節大致多雲 間中有驟雨 料無緣看到月全食
周二（3日)正月十五元宵節，天文台料吹北至東北風4至5級，大致多雲，間中有驟雨，初時可能有雷暴，氣溫介乎17至22度，早上較前一日日間低8度。
今年元宵節較為特別，傍晚至晚上本港上空將再次出現月全食，可以肉眼直接觀賞月全食過程，面向東方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食，在全食時間可看到月球變成紅色的「元宵血月」。不過按現時預測，當日看不到的機會不大。
天文台料一道冷鋒下周二元宵橫過本港 風勢增強或有雷暴和石湖風石湖風是什麼？天文台料若條件配合 下周或現可致狂風暴雨石湖風天文台料初春波譎雲詭 周六或落今年首場顯著降雨 下周或現颮線天氣過山車｜下周初最高26度 元宵後降溫 驚蟄打小人後低見17度