天氣｜今早潮濕有霧　稍後有幾陣驟雨及或有雷暴　日間最高25度

天文台今晨（3月2日） 指出，一股偏南氣流正影響廣東沿岸。本港今早潮濕有霧，橫瀾島的能見度曾降至1,000米以下。此外，位於華南北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今日稍後至明日（3日）元宵節初時橫過華南沿岸。



天文台預測，本港今日大致多雲，早上有一兩陣微雨，部份地區有霧。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約25度，稍後有幾陣驟雨及可能有雷暴，相對濕度最高約95%；吹和緩南至東南風，稍後漸轉吹東北風。天文台展望，明日元宵節驟雨較多，氣溫稍為下降。隨後數日早上稍涼，天色逐漸好轉。



圖為截至3月2日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

冷鋒今日稍後至明日橫過 氣溫稍為下降

天文台指出，受一股潮濕的偏南氣流影響，廣東沿岸今早有霧，日間溫暖。預料一道冷鋒會在今日稍後至明日初時橫過華南沿岸，該區氣溫會稍為下降。而高空擾動會在明日為廣東帶來驟雨。東北季候風會在本周中至後期持續影響廣東沿岸，該區早上稍涼，天色逐漸好轉。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月2日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日元宵節最低17度 至周四「驚蟄」均有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日元宵節（3日）至周四（5日）均大致多雲有雨，其中周四亦為二十四節氣「驚蟄」。明日料間中有驟雨，初時可能有雷暴，料介乎17至22度。周三（4日）及周四「驚蟄」均料初時有一兩陣驟雨，周三料介乎17至20度，周四則在18至22度之間。

周五（6日）至下周二（10日）均部份或短暫時間有陽光。其中周五日間乾燥，與周六（7日）最低氣溫均為17度，最高分別23及22度。下周日（8日）至下周二均介乎18至22度。