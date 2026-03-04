驚蟄倒春寒｜天文台料周四清涼最低16度　或成近12年最凍驚蟄

【天文台／HKO／驚蟄／明天的天氣／明天的天氣／打小人】一道冷鋒於昨日（3月3日)初時橫過廣東沿岸，出現「倒春寒」，天文台尖沙咀總部今早（4日）錄得15.4度；預測明日（5日）二十四節氣「驚蟄」，早上有幾陣雨及清涼，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最低16度，可能為近12年最凍「驚蟄」。一股達強風程度的偏東氣流，會在周末期間影響廣東沿岸，氣溫稍回落，周日（3月8日）氣溫介乎17至20度。



冷鋒過後，3月4日市區清涼有雨，下午在炮台山英皇道，外出市民都加了外套。（梁鵬威攝）

3月4日截至傍晚各區錄得的最低氣溫。（天文台網頁截圖）

明天的天氣：驚蟄早上有幾陣雨及清涼 日間短暫時間有陽光

天文台表示，受東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸早上仍然清涼，預測明日「驚蟄」市區氣溫介乎16至21度，最低氣溫與今日凌晨至清晨錄得的15.4度相近；料明日吹東北風4級，初時間中5級，大致多雲，早上有幾陣雨及清涼，日間短暫時間有陽光。

天文台資料顯示，近年較凍「驚蟄」為2014年，錄得14.8度，由2015至2025年的十一年間，「驚蟄」當日市區最低氣介乎16.4度( 2015年）至23.4度（2018年）不等，故如明日天文台尖沙咀總部錄得低於16.4度，將成近12年最凍「驚蟄」。

▼ 2025月3月5日驚蟄習俗打小人▼



天文台料隨着覆蓋廣東的雲帶轉薄，該區天色逐漸好轉，接近周末日間乾燥，預測周五（6日）吹北至東北風4級，晚上轉東風4至5級，早晚部分時間多雲，日間大致天晴及乾燥，氣溫回升至17至23度，相對濕度介乎55%至85%。

天文台3月4日下午4時半更新九天天氣預報，料3月5日「驚蟄」早上有幾陣雨及清涼，3月6日起天色好轉。（天文台圖片）

強風程度偏東氣流周末影響廣東沿岸 市區氣溫最低17度

天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，而一道雲帶會在下周初至中期覆蓋華南。

九天天氣預報顯示，周六（7日）料吹東風5級，離岸及高地間中6級；部分時間有陽光，日間乾燥，市區氣溫介乎18至21度；周日「三八婦女節」（8日）吹東風5級，離岸及高地間中6級，部分時間有陽光，氣溫介乎17至20度。

天文台3月4日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎16至23度。（天文台圖片）

下周一至三日間短暫時間有陽光

天文台指一道雲帶會在下周初至中期覆蓋華南 ，預測下周一至三（9至11日）市區氣溫介乎17至21度，大致多雲，日間短暫時間有陽光，下周二（10日）日間部分時間天色明朗；下周一吹東至東北風4至5級，初時高地間中6級，到周二吹東北風4至5級，周三吹至東北風4級，初時間中5級。

下周五「黑色星期五」大致天晴 日間乾燥

天文台預測下周四及五（12及13日）較為和暖，氣溫介乎18至23度。周四吹東至東北風4級，部分時間有陽光，日間乾燥；周五「黑色星期五」吹東至東北風4至5級，大致天晴，日間乾燥。