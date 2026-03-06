天氣｜今日介乎17至23度　至周末期間均大致天晴及乾燥

東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（3月6日）早晚部份時間多雲，日間大致天晴及乾燥，相對濕度最低約55%，氣溫介乎17至23度；吹和緩至清勁北至東北風，晚上轉吹東風。天文台展望，周末期間大致天晴及風勢頗大，日間乾燥。下周初短暫時間有陽光。



圖為截至3月4日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月1日 壯麗瀑布雲▼



下周初至中期受季候風影響 天氣稍涼

天文台指出，受東北季候風影響，今日廣東沿岸天色大致良好，日間乾燥。一股達強風程度的偏東氣流會在周末期間影響該區。預料季候風會在下周初至中期持續影響華南，該區天氣稍涼。同時，一道雲帶會在下周初覆蓋該區。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月6日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月1日 沙田安景街公園櫻花盛開▼



下周二至周六均日間乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日）及下周日（8日）均日間乾燥，明日部份時間有陽光，周日則大致天晴，氣溫最低分別18及17度，最高均21度。

下周一（9日）及下周二（10日）同大致多雲，周一料日間短暫時間有陽光，介乎18至21度。

下周二至下周六（14日）均日間乾燥，下周二料日間部份時間天色明朗，下周三（11日）則短暫時間有陽光，最低均 17度，最高分別20及21度。下周四（12日）及下周六均部份時間有陽光，下周五（13日）則大致天晴。這3日最低氣溫均18度，最高在22至23度。