周二元宵節雨量破紀錄　天文台首台C波段雷達監測到颮線上有氣旋

【天文台／HKO／明天的天氣／驚蟄／打小人／石湖風／颮線／氣旋】受到冷鋒及高空擾動影響，天文台在周一（3月2日）及周二（ 3日）元宵節晚上均發出黃色暴雨警告信號，周二錄得68毫米雨量，是天文台自1884年有記錄以來最多雨的元宵節。



天文台科學主任在2月26日撰文指出，如果大氣低層有風切變及大氣不穩定度高等中尺度氣象條件的配合，元宵節更有可能出現雷暴，甚或俗稱為「石湖風」的颮線等強對流天氣。天文台今日（3月4日)表示，設於長洲、新添置的首台C波段天氣雷達，在周一（2日）發揮了積極監測作用，近距離成功捕捉到颮線上出現偶極結構，氣旋最終橫過珠江口水域，隨後掠過香港大嶼山西南角並移至香港以南水域，幸好沒有對本港造成很大影響。



天文台3月2日晚上發出今年第一個黃色暴雨警告信號，生效約2.5小時，期間港島雨量不大。（陳浩然攝）

3月2日北鋒橫過本港，雲量增多，從屯門轉車站望向東涌一帶，猶如烏雲蓋頂。（Mandy Kwok拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

天文台科學主任（胡灼權 郭于庭 劉子麒 楊漢賢）今日（4日)在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《春雷乍響，萬物更新》文章，回顧近展望近日天氣。

▼3月2日霧鎖香江▼



+ 8

文章指出，一道冷鋒在周一（2日）下午橫過廣東內陸，其前沿有強雷雨區發展，並由西北向東南移動，其後更發展成颮線並為廣東內陸及珠江口南部帶來雷暴和大驟雨。隨着冷鋒靠近沿岸，雷雨在傍晚開始影響珠江口一帶，為珠海、澳門等地帶來超過50毫米雨量，天文台亦於當晚7時50分發出今年首個黃色暴雨警告信號。

廣東地區星期一（3月2日）的日雨量（左）及閃電分佈（右）。(天文台圖片)

C波段天氣雷達近距離成功捕捉到颮線上有中尺度氣旋發展

科學主任指出，在這次過程中，天文台在長洲新添置的C波段天氣雷達，發揮了積極的監測作用，近距離成功捕捉到颮線上出現偶極結構，顯示有中尺度氣旋發展。

廣東內陸的強雷雨區在星期一（3月2日）傍晚發展成颮線，距香港大嶼山西部約80公里。(天文台圖片)

氣旋掠過大嶼山西南角移至香港以南水域 無對本港造成很大影響

文章指，強對流天氣系統的發展及移動往往具有隨機性，該中尺度氣旋最終橫過珠江口水域，隨後掠過香港大嶼山西南角並移至香港以南水域，幸好沒有對本港造成很大影響。

3月2日晚上7時50分的C波段天氣雷達圖像。（上）反射率：橙色與黃色表示雨勢較大區域；（下）徑向風速：偏紅色表示吹離雷達位置，偏綠色表示吹向雷達位置。中尺度氣旋的偶極結構呈現為紅、綠色相鄰出現的區域。(天文台圖片)

3月2日晚上8時42分，基於多普勒雷達風速數據的低空風場分析。圖中白色風羽符號標示海拔1公里高的風場，背景為雷達反射率。虛線圈範圍中可見中尺度氣旋的氣旋性環流。(天文台圖片)

九龍、將軍澳及大嶼山部分地區昨晚至今早錄得超過100毫米雨量

文章指。雖然冷鋒在昨日初時（3日）橫過廣東沿岸，但與高空擾動相關的驟雨仍不時影響廣東地區及南海北部。一道較有組織的雨帶在昨晚持續影響沿岸地區，並在午夜前於珠江口一帶增強並東移向香港，為本港帶來大驟雨及雷暴。

天文台在昨晚11時25分需要再次發出黃色暴雨警告信號。受該雨帶持續影響，昨晚至今早多處地區累積錄得超過50毫米雨量，而九龍、將軍澳及大嶼山部分地區更超過100毫米。值得一提，天文台在昨日全日錄得68.0毫米雨量，是有記錄以來最多雨的元宵節[2]。

雨帶在星期二（3月3日）午夜前於珠江口一帶增強並東移向香港，為本港帶來大驟雨及雷暴。(天文台圖片)

昨日為正月十五元宵節，天文台全日錄得68毫米雨量，打破了1959年元宵節（2月22）所錄得的45.7毫米雨量紀錄。

3月3日中午12時至3月4日中午12時的二十四小時本港雨量分布。多處地區錄得超過50毫米雨量，而九龍、將軍澳及大嶼山部分地區更超過100毫米。（天文台圖片）

文章指在冷鋒相關的東北季候風及降雨影響下，本港昨日天氣逐步轉涼。而昨晚至今早雨勢較大，「蒸發冷卻」效應更為顯著，市區氣溫普遍進一步下降至今早最低約15度，新界再低一兩度。

3月4日早上本港市區氣溫普遍進一步下降至最低約15度，新界再低一兩度。位於尖沙咀的天文台總部錄得最低氣溫15.4度。(天文台圖片)

冷鋒過後，3月4日市區清涼有雨，下午在炮台山英皇道，外出市民都加了外套。（梁鵬威攝）

冷鋒過後，3月4日市區清涼有雨，下午在炮台山英皇道，外出市民都加了外套。（梁鵬威攝）

冷鋒過後，3月4日市區清涼有雨，下午在炮台山英皇道，外出市民都加了外套。（梁鵬威攝）

+ 1

隨着高空擾動遠離，加上大氣低層水汽亦逐漸減少，大氣會轉趨穩定。預料明日（5日）二十四節氣「驚蟄」，本港雨勢減弱，而覆蓋廣東的雲帶亦會轉薄，未來一兩日天色開始好轉並較為乾燥。但受東北季候風影響，早上仍然天氣清涼。

科學主任指出，香港從星期一初時的溫暖潮濕，經歷昨日至今早的兩次降雨過程，並受較涼的東北季候風影響，溫度轉變甚為明顯，這正正體現典型春季多變的天氣。「華南今年初雷已鳴，而明日亦將迎來『春雷響，萬物長』的節氣驚蟄。」

天文台3月4日下午4時半更新九天天氣預報，料3月5日「驚蟄」早上有幾陣雨及清涼，3月6日起天色好轉。（天文台圖片）

天文台3月4日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎16至23度。（天文台圖片）