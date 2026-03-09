天氣｜今日大致多雲最高22度　早晚有一兩陣微雨

天文台今晨（3月9日）指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸地區。此外，華南北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨，最低氣溫約18度。日間部份時間有陽光，市區最高氣溫約22度，新界再高兩三度；吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日 （9日）大致多雲。隨後一兩日漸轉天晴乾燥。接近周末風勢頗大。



圖為截至3月9日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



本周中後將受乾燥季候風影響

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸地區。同時，一道雲帶會覆蓋廣東。受東北季候風影響，明日廣東地區天氣稍涼。預料乾燥的季候風會在本周中後期至下周初，持續為華南帶來普遍晴朗的天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月9日清晨6時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月8日 市民帶小朋友及寵物到西九公園享受春日▼



明早清涼及有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（10日） 大致多雲，早上清涼及有一兩陣微雨，下午部份時間天色明朗，料介乎16至20度。周三（11日）至周六（14日）均最低17度，最高在21至23度。其中除周四（12日） 天晴，其餘數日均部份時間有陽光；當中周四及周五（13日）日間乾燥。

下周日（15日）及下周一（16日）均大致天晴，同介乎18至23度。下周二（17日）部份時間有陽光，介乎19至23度。