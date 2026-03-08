冬季5日寒冷天氣列第3低 天文台料春季氣溫正常至偏高、雨量正常
剛過去的冬季（去年12月至今年2月）平均氣溫達19.3度，為有紀錄以來最暖的冬季，當中氣溫12度或以下的寒冷天氣日數只有五日，為有紀錄以來其中一個第三低。天文台上月底發表春季（3月至5日）季度預報，料氣溫正常至偏高，雨量接近正常。
冬季平均氣溫19.3度 有紀錄以來最高
天文台指出，香港在去年12月至今年2月，經歷了有紀錄以來最暖的冬季，平均氣溫達19.3度，較正常值高2.0度；平均最高氣溫21.9度及平均最低氣溫17.3度，亦是有紀錄以來最高及第二高。
5日寒冷天氣分布在1月上旬及2月1日
剛過去的冬季，寒冷天氣日數只有五日，與1978/79、1990/91、2000/21年度的冬季，並列第三低，僅次於1998/99年度的四日及2018/19年度的三日。
寒冷天氣日數指天文台在尖沙咀總部錄得氣溫低於12度日數。去年12月為零天；1月有四天，依次為1月3日（11.4度）、６日（11.8度）、7日（10.9度）和8日（11.8度）；整個2月只一天，為2月1月錄得12度。
春季季度預報：平均氣溫22.6至23.3度或高於23.3度
至於今年春季（3至5日）天氣，天文台2月27日發出季度預報，指在過去個多月，赤道太平洋中部及東部海面溫度上升並整體維持接近正常水平。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預計赤道太平洋中部及東部將於2026年春季繼續升溫。該區海面溫度將於這個冬季餘下時間維持接近正常，到了2026年春季，則處於正常至偏高範圍。
在氣候變暖的背景下，香港春季（3月至5月）氣溫有顯著長期上升趨勢，氣溫出現正常至偏高情況的機會一般較高。綜合考慮最新「ENSO」狀態的影響、不同氣候模式預報及其他客觀預報指標，預料今年春季氣溫正常至偏高（平均氣溫22.6至23.3度或高於23.3度），而雨量接近正常（387至650毫米）的機會較高。
