驚蟄天氣｜今早有一兩陣雨　天氣清涼最低約16度　明早仍然清涼

今日（3月5日）為二十四節氣的「驚蟄」，天文台指東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，同時一道雲帶覆蓋廣東。天文台預測，本港今日大致多雲，早上有一兩陣雨，天氣清涼，最低氣溫約16度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約21度；吹和緩東北風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，日間乾燥，但明日（6日）早上仍然清涼。周末期間風勢頗大。



圖為截至3月4日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 冷鋒過後清涼有雨▼



明早仍然清涼 天色逐漸好轉

天文台指出，受東北季候風影響，今明兩日廣東沿岸早上仍然清涼。同時，隨著覆蓋廣東的雲帶轉薄，該區天色逐漸好轉，接近周末日間乾燥。一股達強風程度的偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸。而一道雲帶會在下周初至中期覆蓋華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月5日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月1日 壯麗瀑布雲▼



接近周末日間乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日）早晚部份時間多雲，日間大致天晴及乾燥，料介乎17至23度。周六（7日）及下周日（8日）均部份時間有陽光，最低氣溫分別18及17度，最高為21及20度，其中周六料日間乾燥。

下周一（9日）及下周二（10日）同大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高均為21度，最低分別18及17度。下周三（11日） 大致多雲，日間短暫時間有陽光，料在17至21度之間。 下周四（12日）及下周五（13日）均日間乾燥，同介乎18至23度。