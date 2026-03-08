天氣過山車｜周二倒春寒　天文台料降至16度　周五高地風力達7級

【明天的天氣／天文台／HKO】現時正值冬春之交，偶爾出現「倒春寒」的氣溫回落情況，天文台今日（3月8日）指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日（9日）繼續影響廣東沿岸地區，受東北季候風影響，星期二（10日）廣東地區天氣稍涼，預測本港市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最低跌至16度。九天天氣預報顯示，料明晚至星期二早上有一兩陣微雨。



天文台預測乾燥的季候風會在本周中後期至下周初持續為華南帶來普遍晴朗的天氣，早晚清涼，日間回升至最高23度；周五（13日 )「黑色星期五」特別大風，離岸風力間中6級，高地達7級，日間乾燥。



▼3月7日 天色良好▼



3月7日天色良好，不少旅客及市民趁周末到尖沙咀海旁觀看維多利亞港景色及打卡。（夏家朗攝）

明天的天氣：部分時間有陽光 晚上有一兩陣微雨

天文台預測明日（9日）及周二（10日）天氣較差。明日吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，部分時間有陽光，晚上有一兩陣微雨，氣溫介乎18至22度。

周二早上多區跌至15度 打鼓嶺及流浮山14度

周二吹東北風4級，初時5級，大致多雲，早上清涼及有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗。自動分區天氣預報顯示，早上7時市區氣溫降至16度，其他多區主要跌至15度，北區打鼓嶺及元朗流浮山低見14度，日間回升至20度。

自動分區天氣預報顯示，3月10日早上7時各區氣溫介乎14至16度。（天文台圖片）

天文台預測周三（11日）起天色逐好轉。周三部分時間有陽光，氣溫介乎17至22度；周四（12日）吹東至東北風4級，晚上5級，天晴日間乾燥，最高23度。

九天天氣預報顯示，周五（13日 )「黑色星期五」，吹東風5級，離岸間中6級，高地達7級，部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎17至21度；周六（14日）「白色情人節」、觀音開庫，吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，部分時間有陽光。

天文台3月8日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日天氣較有波動，前兩日有微雨，其後大致天晴。（天文台圖片）

天文台3月8日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區天氣介乎16至23度。（天文台圖片）

天文台預測下周日及一（15及16日）大致天晴至，吹東至東北風4級，市區氣溫介乎18至23度。下周二（17日）吹東風4級，離岸間中5級，部分時間有陽光，氣溫回升至19至23度。

天文台3月8日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎55%至90%。（天文台圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼

