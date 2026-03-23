天氣｜今日大致天晴　日間市區約27度　新界再高兩三度

覆蓋南海北部的高空反氣旋正逐漸增強，該區天色大致良好。天文台預測，本港地區今日（3月23日）大致天晴。早上最低氣溫約21度。日間相當溫暖，市區最高氣溫約27度，新界再高兩三度；吹輕微至和緩偏東風。天文台展望，未來數日部份時間有陽光。本周中後期日間炎熱。



圖為截至3月19日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月7日 天色良好▼



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本周中後期日間炎熱

天文台指出，隨著位於南海北部的高空反氣旋逐漸增強，未來一兩日華南沿岸天色大致良好。而一道雲帶會在星期四（26日）影響廣東沿岸。預料本周中後期日間炎熱。受一道低壓槽影響，下周初華南會有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月23日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月8日 市民帶小朋友及寵物到西九公園享受春日▼



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下周初連日有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（24日）部份時間有陽光，料介乎22至27度。周三（25日）早晚部份時間多雲，初時沿岸有薄霧，日間大致天晴及炎熱，最低仍為22度，最高28度。周四（26日）大致多雲，有一兩陣微雨，料在22至27度之間。周五（27日）及周六（28日）均部份時間有陽光，日間炎熱，最低22度，最高28度。

下周日（29日）至下周二（31日）均大致多雲，下周日有一兩陣驟雨，料介乎22至26度。 下周一（30日）及下周二均有幾陣驟雨，氣溫均為23至27度。