赤膊男中環跑步　天文台料本周天晴炎熱　周三有3區氣溫現3字頭

【明天的天氣／天文台／HKO】經過兩日較清涼日子後，今日（20日）天晴溫暖，在中環海旁有男士赤膊跑步。天文台預測未來兩三日華南沿岸天色大致良好，市區日間氣溫（以天文台尖沙咀總部計）至3月底升至26至28度，當中料周三（25日）氣溫料偏高，市區最高28度；有三區料見3字頭，元朗石崗及北區打鼓嶺升至30度，上水更可能達31度。周五（27日）及周六（28日）氣溫也料偏高。



3月22日中午天晴，在中環海旁有男士赤膊跑步。（倪清江攝）

3月22日中午天晴，在中環海旁有男士赤膊跑步。（倪清江攝）

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今日（20日）天晴溫暖，在中環海旁有男士赤膊跑步，不少人在添馬公園享受假日，下午天色大致良好，普遍地區氣溫較昨日高3至5度，天文台尖沙咀總部錄得最高25.4度，上水升至30.4度。

明天的天氣：大致天晴 市區氣溫最高27度

天文台表示，隨著位於南海北部的高空反氣旋逐漸增強，未來兩三日華南沿岸天色大致良好；而一道雲帶會在星期四影響廣東沿岸；預料本周後期廣東地區風勢微弱，日間炎熱。

天文台預測明日（23日）吹東風3級，大致天晴，市區氣溫介乎21至27度；周二（24日）吹東風3至4級，部分時間有陽光，氣溫與明日相若。到周三（25日）吹微風2級，早晚部分時間多雲，初時沿岸有薄霧，日間大致天晴及炎熱，氣溫介乎22至28度。

天文台自動分區天氣預報顯示，3月25日下午3時，天文台將軍澳尖沙咀總部料錄得28度，上水升至31度。(天文台圖片)

周三下午3時普遍上升至28度 上水更可能見31度

天文台自動分區天氣預報顯示，周三下午3時各區普遍上升至28度，只有西貢、長洲及流浮山較低，分別25度、25度及27度；有三區見3字頭，元朗石崗及北區打鼓嶺料升至30度，上水更可能見31度。

天文台3月20日下午4時半分更新九天天氣預報，預測至3月底氣溫全面上升。（天文台圖片）

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3月22日中午天晴，有市民到中環海旁享受周日閒情。（倪清江攝）

3月22日中午天晴，有市民到中環海旁享受周日閒情。（倪清江攝）

周五及周六日間炎熱 市區氣溫料再升至28度

天文台料周四（26日）吹東風3至4級，大致多雲，有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫最高27度。到周五（27日）東南風2至3級，大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，氣溫最高再升至28度。到周六（28日）吹微風2級，部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫介乎22至28度。

天文台3月20日下午4時半分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎21至28度。（天文台圖片）

天文台3月20日下午4時半分更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度介乎65%至95%。（天文台圖片）

受低壓槽影響 料下周日有一兩陣驟雨 氣溫稍回落

天文台料受一道低壓槽影響，下周初華南會有幾陣驟雨，預測下周日（29日）吹東南風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫回落至最高26度。，下周一及二（30及31日）氣溫介乎23至27度，吹南至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

3月22日中午天晴，有市民及外傭趁周日到添馬公園享受陽光。（倪清江攝）

3月22日中午天晴，有市民及外傭趁周日到添馬公園享受陽光。（倪清江攝）