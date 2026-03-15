打風｜點心Dim-sum獲採納為颱風新名稱　料2030年有首個點心風暴

【天文台／點心／颱風／打風／萬宜／樺加沙】點心是香港美食標誌，未來或會出席颱風「點心」襲港。在剛結束的世界氣象組織（WMO）颱風委員會第58屆會議，通過使用八個新熱帶氣旋名稱，以取代2024年曾造成大量傷亡及破壞的八個熱帶氣旋名稱，當中包括由香港市民在2023年提名、得票第四高的「點心／Dim-sum」，將會取代「萬宜／Man-yi」。



由於熱帶氣旋名稱共有140個，而萬宜在2024年才使用過，以每年需用約25個名字推算，大概要到2030年才會輪到有熱帶氣旋以「點心」命名。



八個在2025年於各地釀成不同災情的熱帶氣旋名稱也被除名，包括為本港帶來兩次10號風球的韋帕（Wipha）和樺加沙（Ragasa），以及由香港提供的名稱「鳳凰／Fung-wong」，颱風委員會將於明日審批替代名稱，屆時香港名稱席位將由「小龍／Siu-lung」、「霓虹／Neon」及「醒獅／Sing-si」其中一個替代。



▼東亞主要氣象機構2024年11月10日對熱帶氣旋萬宜的移動路徑預測▼



香港提供10個名稱 鳳凰及萬宜重創菲律賓已被除名

自2000年開始，颱風委員會使用一套由區內14個成員提供具地方特色名字的名單，為西北太平洋及南海的熱帶氣旋命名，當中包括中國香港提供的10個名字，即一共有140個，分成五組、每組28個。 這些颱風名字原文包括動物、植物、星象、人名、神話人物等等。以下為香港提供的名稱：

鳳凰（鳳凰山是香港的一個山名，已被取消）

青馬（香港一條連接機場及市區的地標大橋）

珊珊（一個頗為普遍的少女暱稱）

白海豚（生活在香港水域的中華白海豚，亦是香港的吉祥物）

玲玲（一個頗為普遍的少女暱稱）

榕樹（華南地區常見的一種樹）

萬宜（萬宜原本是一個海峽的名稱，後來建成水庫，已被取消）

鴛鴦（一種鴨子；亦是香港一款流行飲料的名稱，由茶與咖啡混合而成）

彩雲（色彩繽紛的雲層，香港一個屋邨的名稱）

獅子山（香港一座遠眺九龍半島的山峰名稱）



當一個熱帶氣旋因造成重大人命傷亡和經濟損失，會被颱風委員會除名，提供該名字的成員將會提交替補名字給颱風委員會考慮。香港10個名字當中，2024年11月的萬宜和2025年11月的鳳凰，均在菲律賓造成重大破壞，因此被永不再用。

▼2024年10月26日 熱帶氣旋潭美3號風球下遊客尖沙咀海旁打卡▼



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世界氣象組織（WMO）轄下的颱風委員會第58屆會議，剛於3月10至13日在韓國濟州舉行，通過使用八個新熱帶氣旋名稱。（颱風委員會網頁圖片）

▼2024年9月5日超強颱風摩羯襲港 市民尖沙咀海旁感受颱風威力▼



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▼2024年9月5日超強颱風摩羯襲港 市民杏花邨海旁感受颱風威力▼



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點心贏麻雀及水仙 獲得通過代替萬宜

颱風委員會於3月10至13日在韓國濟州舉行的會議上，先審批填補2024年八個被取消的颱風新名稱，包括Yagi（摩羯）、Usagi（天兔）、Trami（潭美）、Toraji（桃芝）、Kong-rey（康妮）、Man-yi（萬宜）、Jebi（飛燕）、Krathon（山陀兒）和Ewiniar（艾雲尼）

其中萬宜由香港提供。天文台安照2023年熱帶氣旋名字網上投票結果，提名第四至六位的名稱供大會審批，即點心（Dim-sum）、麻雀（Sparrow）及水仙（Shui-sin），最後當年得票14,354的點心獲採納，代替萬宜席位，成為繼「鴛鴦」後，另一食物名稱。而在此前，排名第2的「青馬」取代已被除名的馬鞍（Ma-on）。

整個熱帶氣旋名稱有140個，以每年用約25個計算，要約5.6年才會重複，而萬宜在2024年才使用過，相隔5.6年、即大概要到2030年才會輪到有熱帶氣旋以「點心」命名。

點心是香港美食標誌，未來或會出席颱風「點心」襲港。（資料圖片）

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去年10號風球韋帕和樺加沙被除名

颱風委員會也通過將八個在去年造成重大人命傷亡和經濟損失風名除名，包括去年為帶本港帶來兩個10號風球的韋帕（Wipha）和樺加沙（Ragasa），以及令天文台也有發出風球的鳳凰、米娜（Mitag）和、麥德姆（Matmo），另三個博羅依（Bualoi）、竹節草（Co-May）和海鷗（Kalmaegi）則無影響香港。

「小龍／Siu-lung」代替「鳳凰」被看高一線

颱風委員會會於明年會議審議八個替代名稱，哪一個代替「鳳凰」？按次序天文台會提名市民在2023年投票第七至九位的名稱，即「小龍／Siu-lung」、「霓虹／Neon」及「醒獅／Sing-si」供大會審議，當中第七位的小龍被看高一線。

▼2025年 9月23日超強颱風樺加沙逼近▼



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▼2025年 9月23日超強颱風樺加沙逼近▼



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▼2025年 9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼



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▼2025年 7月20日 颱風韋帕10號風球下杏花邨驚濤拍岸 ▼

