天氣｜今日有幾陣驟雨　稍後局部地區有雷暴　日間炎熱約28度

一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，一道低壓槽正影響華中。天文台預測，本港地區今日（3月30日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上部份時間有陽光。稍後局部地區有雷暴。日間炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度；吹和緩偏南風，高地風勢清勁。



天文台展望，明日（31日）稍後天氣不穩定，隨後兩三日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。



圖為截至3月30日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月1日 霧鎖香江▼



+ 9

復活節及清明節假期天氣不穩定

天文台指出，一道低壓槽會在今明兩日靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。隨著該低壓槽減弱，本周中期華南沿岸天色較為明朗。預料另一道低壓槽會在復活節及清明節假期為華南帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月30日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



+ 4

至下周二均大致多雲有驟雨 周五起4天有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（31日）至下周二（4月7日）均大致多雲有驟雨，最低氣溫約在23及24度，最高介乎26至28度。其中明日有幾陣驟雨，下午部份時間天色明朗，與周三（4月1日）同料在23至27度之間。

「復活節清明節黃金周」於周五（4月3日）開始，但至下周一（4月6日）均有雷暴。其中，周五料有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，料介乎24至28度。周六（4月4日）間中有驟雨及幾陣雷暴，料在23至26度之間。

下周日（4月5日）為清明節，當日及下周一（4月5日）均料有幾陣驟雨，最低分別23發24度，最高均28度。下周二仍有有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗，氣溫約為23至27度。