天氣｜今早有一兩陣微雨　沿岸有薄霧　日間炎熱市區約29度

天文台今晨（3月27日）指出，一股較潮濕的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。本港今早沿岸有薄霧，橫瀾島的能見度曾下降至4,000米左右。天文台預測，本港地區今日大致多雲，早上有一兩陣微雨，沿岸有薄霧，最低氣溫約23度，相對濕度最高約95%。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度；吹輕微至和緩東至東南風。



天文台展望，明日（28日）早上仍然較為潮濕，星期日（29日）及星期一（30日）有一兩陣驟雨，日間炎熱。



圖為截至3月27日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 霧鎖香江▼



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低壓槽下周帶來不穩定天氣

天文台指出，較潮濕的偏東氣流會在今明兩日影響廣東東部沿岸，部份地區有薄霧。偏南氣流會在下周初逐漸影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。預料低壓槽會在下周為華南帶來不穩定天氣，內陸地區有雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月27日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



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明日至下周六均有驟雨 下周一至周四炎熱

天文台的九天天氣預報顯示，明日（28日）至下周六（4月4日）均大致多雲及有驟雨。明日料有一兩陣雨，早上沿岸有薄霧，日間部份時間天色明朗，介乎23至27度。周日（29日）亦有一兩陣驟雨，早上局部地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，氣溫在23至28度之間。

下周一（30日）至下周四（4月2日）除有驟雨，均日間炎熱，部份或短暫時間有陽光，最低氣溫在23及24度，最高均為29度。其中，下周一、周三（4月1日）及下周四料有一兩陣驟雨，下周二（31日）則料有幾陣驟雨。下周五（4月3日）及下周六仍料有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至28度。