天氣｜今日有幾陣驟雨　日間炎熱約28度　稍後驟雨較多有狂風雷暴

天文台指一股偏南氣流正影響廣東沿岸。此外，預料位於廣東北部的低壓槽會在今日（3月31日）逐漸靠近沿岸地區。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時部份地區能見度較低，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴；吹和緩偏南風，高地風勢清勁。



天文台展望，未來一兩日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。復活節及清明節假期天氣漸轉不穩定。



圖為截至3月31日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月10日 維港上空「開天」▼



+ 4

復活節及清明節假期天氣不穩定

天文台指出，一道低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。預料一股偏東氣流會在本週中期影響華南沿岸，該區天色較為明朗，但仍有一兩陣驟雨。受低壓槽影響，復活節及清明節假期華南天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。隨着低壓槽減弱，下週中期驟雨逐漸減少。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月31日清晨5時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



+ 4

至下周三均大致多雲有驟雨 周五起4天有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（4月1日）至下周三（8日）均大致多雲有驟雨，最低氣溫約在22至24度，最高介乎27至28度。其中明日有一兩陣驟雨朗，料介乎22至28度。周四（2日）有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗，料介乎23至27度。

「復活節清明節黃金周」於周五（3日）開始，但至下周一（6日）均有雷暴。其中，周五料有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，介乎24至28度。周六（4月4日）有驟雨及雷暴，最低亦為24度，最高27度。

下周日（5日）為清明節，當日有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴，與下周一（6日）均介乎24至28度。下周一仍間中有驟雨及幾陣雷暴。下周二（7日）及周三仍有一兩陣驟雨，氣溫同為24至28度。