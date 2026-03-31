天氣．最新｜天文台指強雷雨帶逐漸南移　未來兩三小時或影響香港

【天文台／HKO／明天的天氣／清明節天氣／復活節天氣／愚人節】天文台今日（3月31日）下午指出，與低壓槽相關的強雷雨帶正影響廣東內陸，並逐漸向南移動，今晚有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。



天文台下午17時40分發出特別天氣提示，指強雷雨帶正逐漸向南移動，可能會在未來兩三小時影響本港，提醒市民請留意天氣變化。



天文台3月31日下午17:36雷達圖顯示，一道有強對流雷雨帶已南移至東莞與深圳交界。（天文台圖片）

【17:40】天文台：位於廣東內陸的強雷雨帶正逐漸向南移動，可能會在未來兩三小時影響本港，市民請留意天氣變化。

天文台3月31日下午17:24雷達圖顯示，一道有強對流雷雨帶已南移至東莞。（天文台圖片）

【17:32】雷雨帶已南移至東莞。

【16:15】天文台指與低壓槽相關的強雷雨帶正影響廣東內陸，並逐漸向南移動，預料會在今晚影響沿岸地區，預測今晚有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。

天文台3月31日下午16:06雷達圖顯示，一道有強對流雷雨帶由北向南移近廣東沿岸。（天文台圖片）

天文台預測3月31日的天氣形勢。（天文台圖片）

天文台：低壓槽與西風槽匯合 可能出現「石湖風」夾雜冰雹

天文台科學主任（胡灼權 黃子鈞 黃浩宜 鍾欣樺 楊逸朗）昨日（3月30日）在網頁「天氣隨筆」發表題為《春初的強對流天氣》文章，低壓槽今日逐漸靠近廣東沿岸，而另一大氣中層的西風槽亦會在今日稍後東移並加深至沿岸地區。

在《淺談香港的暴雨產生機制》一文介紹過，地面低壓槽有利氣流匯聚及上升，低層的西南急流與中層西風槽加劇大氣不穩定性，如配合垂直風切變及其他中尺度氣象條件，更有可能出現俗稱「石湖風」颮線等強對流天氣，雷雨伴隨強陣風或猛烈陣風有機會移近珠江口一帶，有時甚至夾雜冰雹。

天文台3月31日下午4時半更新九天天氣預報，預測受低壓槽持續影響，復活節及清明節假期有狂風雷暴。（天文台圖片）

天文台今日（3月31日）指一股偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸，該區天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。受低壓槽持續影響，復活節及清明節假期華南天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽減弱及高空反氣旋增強，下週中期華南驟雨逐漸減少，天色好轉。

明日的天氣：有一兩陣驟雨 短暫時間有陽光

天文台表示，一股偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸，該區天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。預測本港明日（4月1日）「愚人節」吹東至東北風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光；市區早晚氣溫較低，只有22度，日間最高27度。

天文台3月31日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎21至30度。（天文台圖片）