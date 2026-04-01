天氣｜今日最高約27度　稍後有一兩陣驟雨　明日天氣稍涼

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。天文台預測，本港地區今日（4月1日）大致多雲。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約27度，稍後有一兩陣驟雨。吹和緩偏北風，初時風勢清勁，漸轉吹和緩偏東風。



天文台展望，明日（2日）天氣稍涼，有幾陣驟雨。復活節及清明節假期天氣持續不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。



圖為截至4月1日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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復活節及清明節假期間中有狂風雷暴

天文台指出，一股偏東氣流會在今明兩日影響華南沿岸，該區天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。受低壓槽持續影響，復活節及清明節假期華南天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽減弱及高空反氣旋增強，下周中期華南驟雨逐漸減少，天色好轉。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月1日清晨6時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



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明日最低22度 至下周三均有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（2日）至下周三（8日）均大致多雲有驟雨，最低氣溫約在22至24度，最高介乎25至29度。其中明日天氣稍涼，有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗，料介乎22至25度。

「復活節清明節黃金周」於周五（3日）開始，但至下周一（6日）均有雷暴。其中，周五料有幾陣驟雨，稍後驟雨較多，局部地區有狂風雷暴，介乎24至28度。周六（4日）有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴，最低23度，最高27度。

下周日（5日）為清明節，當日有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴，與下周一（6日）均介乎23至28度。下周一仍間中有驟雨及幾陣雷暴。下周二（7日）及周三仍有一兩陣驟雨，最低氣溫同為24度，最高分別28及29度。