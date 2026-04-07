天氣｜今日有一兩陣驟雨　日間炎熱市區約30度　新界再高一兩度

【天文台/HKO/復活節/清明節/黃金周】今日（4月7日）是復活節及清明節長假最後一天，天文台指出，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，預測本港地區今日大致多雲，有一兩陣驟雨，早上最低氣溫約25度。日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度；吹和緩偏南風。天文台展望，明日（8日）大致多雲，有一兩陣雨。隨後兩三日部份時間有陽光及炎熱。



圖為截至4月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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明日有一兩陣雨 本周後期天色好轉

天文台指出，受一股偏南氣流影響，今日廣東沿岸日間炎熱，天色較為明朗。一股偏東氣流會在明日為廣東沿岸帶來一兩陣雨。預料高空反氣旋會在本週後期至下週初覆蓋華南沿岸及南海北部，該區天色好轉，同時受偏南氣流影響，該區日間炎熱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月7日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼



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周四起連日炎熱 周六及周日有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日） 大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，介乎25至29度。周三（8日）大致多雲，有一兩陣雨，早上局部地區能見度較低，日間部份時間天色明朗，介乎24至27度。

周四（9日）至下周二（14日）均間間炎熱，部份時間有陽光，最低介乎24至25度，最高在29至30度。其中，周六（11日）及下周日（12日）有一兩陣驟雨。